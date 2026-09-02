Ministro Arrau se reúne con alcalde White tras amenazas: "No podemos permitir que el miedo se apodere de las autoridades"

02 sept. 2026 - 19:10 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este miércoles, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, se reunió con el alcalde de San Bernardo, Christopher White, luego de que ayer martes se revelara una presunta planificación del crimen organizado para atentar contra la vida del jefe comunal. El plan quedó al descubierto a través de escuchas telefónicas realizadas en el marco de la investigación por la fuga de Juan Flores Valenzuela, conocido como el “Indio Juan”, lo que activó un refuerzo inmediato en los protocolos de protección policial del alcalde.

Tras el encuentro, el titular de Seguridad destacó la disposición de la autoridad municipal para mantener su agenda de trabajo y enfatizó que el Estado no debe ceder ante la intimidación de bandas delictivas. “Lo importante que quiero señalar en esto es que no podemos normalizar. No podemos permitir que los alcaldes dejen de ejercer sus funciones, que el miedo se apodere de las autoridades y eso lo tenemos que resguardar con la suficiente defensa para que el alcalde pueda desempeñar sus funciones”, afirmó Arrau.

En esa misma línea, el secretario de Estado detalló que el alcalde se encuentra “de buen ánimo y con ganas de seguir en el trabajo”, y confirmó que se realizarán las gestiones solicitadas por el municipio para adaptar los dispositivos de seguridad, permitiendo que la autoridad mantenga su presencia en terreno y encabece las actividades públicas programadas para Fiestas Patrias.

El origen de la alerta y la reserva de la investigación

Consultado sobre cómo se enteró el Ejecutivo respecto a esta amenaza, Arrau aclaró que no fue notificado por el Ministerio Público, sino que la alerta vino del propio jefe comunal a inicios de semana. “El propio alcalde me pide que lo llame de manera urgente. Pasan unos minutos, yo venía de vuelta del Congreso el día lunes y lo llamo, y él me comenta esta situación”, explicó el ministro, y agregó que el equipo jurídico de la cartera estudia si se querellará en la causa.

Respecto a los detalles del plan o a si el ataque estaba programado para ejecutarse en una fonda comunal el próximo 17 de septiembre, la autoridad declinó confirmar o desmentir antecedentes amparándose en el carácter reservado de las diligencias. “Todo esto es materia de una investigación que el señor fiscal ha decretado reservada y, por tanto, no me puedo referir a nada de la investigación ni a los antecedentes policiales. Simplemente dar la tranquilidad en este caso de que está con protección”, aseveró.

El rechazo a la normalización de las amenazas

El ministro remarcó la necesidad de combatir a las agrupaciones delictivas, y apuntó a que el escenario actual exige una articulación constante entre los distintos poderes del Estado. “Enfrentamos un enemigo que hoy día es más alevoso, que usa la violencia o amenaza con usar la violencia de manera totalmente descarada. A veces ligado al crimen organizado, a veces a bandas más locales, y eso es lo que tenemos que empezar a cambiar con una decisión total por parte del Estado”, enfatizó Arrau, y recordó que no se debe naturalizar que alcaldes requieran vehículos blindados ni escoltas para ejercer sus cargos.

Finalmente, en materia de seguridad, la autoridad se refirió a las reuniones sostenidas con parlamentarios y la apertura a modificar las propuestas que hoy se discuten en el Congreso en materia de seguridad. “Estamos disponibles para analizar todas las propuestas que nos han llegado de diferentes partidos políticos y parlamentarios (...) para buscar un acuerdo que permita seguir avanzando en estas propuestas que buscan combatir el crimen organizado”, concluyó.