Minsal emite alerta alimentaria por presencia de Listeria en pasta cóctel de jamón marca Lider

03 sept. 2026 - 17:22 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministerio de Salud (Minsal) emitió una alerta alimentaria por listeria monocytogenes en pasta cóctel de jamón marca Lider, elaborada por la empresa Productos Alimenticios CORBAC Ltda., con fecha de elaboración 14/08/2026 y fecha de vencimiento 05/09/2026.

Según informó el Minsal, la muestra del producto fue tomada en el marco del proceso de Vigilancia Nacional de Microbiología en Alimentos en la Región Metropolitana, y de acuerdo con los resultados de análisis del laboratorio de la Seremi, se detectó la presencia de Listeria.

Ante esta situación, recomiendan a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta, no consumirlos.

Detalle del producto afectado:

Producto: Pasta cóctel de jamón

Formato: Envase de 250 g

Marca: Lider

Empresa elaboradora: Productos Alimenticios CORBAC Ltda.

Fecha de elaboración (F.E.): 14/08/2026

Fecha de vencimiento (F.V.): 05/09/2026

Acciones sanitarias y retiro del mercado

La autoridad sanitaria ya ha comunicado esta situación al elaborador, además se instruyó un sumario sanitario, una inspección a la planta de elaboración y se solicitaron medidas correspondientes para el retiro del producto del mercado.

La listeria monocytogenes es un microorganismo presente en el ambiente y que puede contaminar los alimentos. Es una enfermedad caracterizada generalmente por baja morbilidad y alta mortalidad en su forma invasiva.

Grupos de riesgo, síntomas y recomendaciones de salud

Quienes desarrollan con más frecuencia la forma invasiva de esta enfermedad son: gestantes, recién nacidos, pacientes con enfermedades crónicas e inmunodeprimidos y adultos mayores.

Las manifestaciones iniciales pueden parecerse a un cuadro febril leve y progresar a sepsis, meningitis o meningoencefalitis. En mujeres gestantes puede provocar abortos, muertes fetales o enfermedades neonatales graves.

En el caso de haber consumido alguno de los productos del lote afectado y presentar sintomatología compatible con la listeriosis (vómitos, diarrea o fiebre), el Minsal recomienda acudir a un centro de salud.