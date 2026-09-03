Ministra Chomali por pérdidas de vacunas en 2024: "Quiero creer que es un problema de calidad de registro"

03 sept. 2026 - 13:46 hrs.

¿Qué pasó?

La ministra de Salud, May Chomali, se refirió al duro informe de la Contraloría que reveló la pérdida de más de 760 mil vacunas contra la influenza en 2024, lo que significó un costo fiscal de $3.640 millones, además de graves fallas en los registros que incluyen personas fallecidas que aparecen como vacunadas.

El caso, dado a conocer tras una investigación de Mega Investiga, dejó al descubierto miles de dosis vencidas que jamás salieron de las bodegas del operador logístico, junto a cerca de 2.906.653 vacunas de las que no hay claridad sobre su destino final.

¿Por qué no se utilizaron las dosis vencidas?

Sobre las vacunas que se perdieron en 2024, la titular del Minsal explicó que estos productos no se pueden guardar para los años siguientes debido a sus características biológicas. “Efectivamente, desgraciadamente, las vacunas contra la influenza no se pueden usar de un año a otro”, comentó en entrevista con Emol, detallando que la fórmula debe cambiar año a año para enfrentar los virus que van circulando.

Por esta razón, la autoridad remarcó que las dosis guardadas no servían para la población. “Aun cuando no estén vencidas no se pueden usar porque no tienen la efectividad que deberían tener”, indicó para explicar por qué esos insumos no se podían utilizar.

Fallas en el sistema e ingreso de datos

En cuanto a las anomalías en la lista de vacunados, donde se encontraron 208 casos con RUT de personas fallecidas, la secretaria de Estado descartó que exista una mala intención de por medio y se inclinó por una falla en el sistema de digitación. “Yo quiero creer y conociendo lo que ocurre, que eso es solamente un problema de calidad de registro”, afirmó Chomali, agregando que “es exclusivamente un error en el ingreso de los datos”.

Para corregir estos problemas de control de inventario y evitar que se repitan estas situaciones, la ministra señaló que la meta del Gobierno es apurar la modernización digital del área sanitaria. “Uno de los programas que estamos priorizando para hacer las transformaciones necesarias en materia digital tiene que ver con el registro nominal de vacunas”, sostuvo, aclarando que la idea es “unir la administración con el stock” en una sola plataforma.

Conversaciones con Hacienda para ordenar el gasto

En relación con el presupuesto de la red de salud, la ministra se refirió a las reuniones que mantiene con el titular de Hacienda, Jorge Quiroz, para ordenar las cuentas del ministerio.

“Nosotros estamos desde el primer día trabajando con el Ministerio de Hacienda en cuáles son los objetivos de esta cartera. Efectivamente, nuestro objetivo es uno: ser más eficientes en el gasto”, afirmó.

De igual forma, Chomali aseguró que hay trabajo en equipo para contener las deudas de los hospitales. “Estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Hacienda en un programa que le hemos llamado programa de convergencia”, concluyó la ministra de Salud, y descartó cualquier diferencia entre ambos ministerios.