Fiscalía Centro Norte abre investigación por eventuales operaciones de Cerimedo en Chile

03 sept. 2026 - 14:29 hrs.

¿Qué pasó?

La Fiscalía Centro Norte abrió una investigación penal con el propósito de establecer la existencia de eventuales delitos informáticos asociados a redes de desinformación que habrían operado en Chile.

La indagatoria se abrió tras la denuncia presentada por el diputado Juan Santana (PS), en la cual apunta a las actividades en Chile de Fernando Cerimedo, un consultor argentino ampliamente conocido en la región por su intervención en procesos electorales mediante lo que él mismo define como "campañas negativas".

Asimismo, en el documento presentado por el parlamentario se detalla que en 2020, la consultora de Cerimedo difundió estudios de opinión sobre el plebiscito constitucional con resultados extremadamente alejados de la votación real, lo que motivó críticas por sus bajos estándares de transparencia.

El Fiscal Regional Centro Norte, Francisco Jacir, resolvió encomendar la tramitación del caso a la Fiscalía Local de Santiago Centro, la cual está liderada por la fiscal jefa Macarena Cañas.

¿Qué dijo el diputado Santana?

Tras la apertura de la investigación, el diputado Santana señaló que “valoramos profundamente la decisión de la Fiscalía Nacional de acoger nuestra denuncia e iniciar una investigación penal por eventuales delitos informáticos que estarían vinculados al consultor argentino Fernando Cerimedo.

Además, indicó que "esto muestra una vez más que nuestro país nadie está por sobre la ley y que cuando le hicimos consultas tanto al presidente de la República como a otras autoridades que hasta la fecha no han respondido, hay instituciones que en nuestro país deben ser las garantes de resguardar nuestro sistema político y nuestro sistema democrático. Esperamos que esta investigación se lleve con diligencia, con transparencia y podamos obtener resultados prontamente”.

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