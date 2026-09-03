Camila Vallejo tras rechazo de Kast a postulación de Bachelet en la ONU: "Generó mucho daño que no tuviera el apoyo"

03 sept. 2026 - 18:08 hrs.

¿Qué pasó?

En el marco del encuentro “Democracia Siempre” —evento organizado por la oposición como contrapunto político al Foro Madrid—, la exministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, criticó duramente la postura del gobierno del Presidente José Antonio Kast de no respaldar la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La exministra habló el mismo día en que la propia exmandataria dio por cerrada su opción de liderar el organismo internacional durante una exposición en la Universidad Diego Portales, donde con cierta ironía confesó: "Sé que no seré secretaria general" y lo calificó como "un alivio".

Vallejo apunta contra Presidente Kast

Cuestionada sobre la falta de consenso respecto a la figura de la exmandataria, Vallejo apuntó a una decisión política desde el Ejecutivo. “Es evidente que el actual Presidente de la República no tenía disposición ni voluntad de que una chilena como Michelle Bachelet, con la trayectoria democrática que tuvo, con el reconocimiento internacional que ha tenido hasta el día de hoy, llegara a un espacio tan importante, promotor de la paz como es liderar a la Secretaría General de la Asamblea de las Naciones Unidas”, sostuvo la exvocera.

En esa línea, enfatizó el impacto que tuvo la postura del Gobierno en las aspiraciones internacionales de la exjefa de Estado: “No tiene que ver tanto con la acción del Ejecutivo, sino con la falta de voluntad inicial del actual presidente. Yo creo que generó mucho daño en esta carrera que nuestro propio país, finalmente desde el Estado, no tuviera el apoyo que merecía”.

El contraste internacional

Asimismo, la exministra contrapuso la posición de La Moneda con el respaldo explícito que sí otorgaron otros líderes de la región a la postulación de la exmandataria chilena. “Sí se reflejó, obviamente, por ejemplo, con el Estado de Brasil, con el Gobierno de Brasil o con México, que entendieron perfectamente que esto no se trataba de posiciones partidarias, sino que de un desafío global, que es recomponer un multilateralismo muy necesario frente a las guerras”, argumentó.

Finalmente, Vallejo remarcó que el escenario internacional requiere figuras comprometidas con el derecho internacional frente a proyectos políticos conservadores. “Es una situación lamentable. Michelle Bachelet no solamente tiene una trayectoria impecable en Chile, sino también a nivel internacional, en la defensa y promoción de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario, es clave”, concluyó.