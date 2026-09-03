Anuncian envío de flota de 130 buses eléctricos que cambiarán el transporte en el extremo sur del país

03 sept. 2026 - 17:10 hrs.

¿Qué pasó?

En el marco del compromiso del Gobierno por mejorar el transporte público en todas las regiones del país, el biministro de Obras Públicas y Transportes y Telecomunicaciones Louis de Grange, anunció una optimización al proyecto que permitirá traer los primeros buses eléctricos a la capital de la región de Magallanes.

La propuesta inicial consideraba la incorporación de 100 buses impulsados con energía eléctrica, los que se sumarían a los 70 diésel alto estándar que estaban en operación.

Sin embargo, el MTT, a través de la División de Transporte Público Regional (DTPR), hizo un diagnóstico y realizó cambios en las condiciones técnicas y presupuestarias.

Ajustes presupuestarios y renovación de la flota

Las mejoras a la iniciativa contemplan la incorporación de 130 buses eléctricos (30 más que el proyecto inicial), a un menor costo de adquisición, sin afectar el presupuesto original del proyecto.

Además, considera dar de baja las máquinas más antiguas del sistema para asegurar un servicio óptimo para los usuarios, quedando solo 10 diésel de la última incorporación realizada a la flota.

“Estamos conscientes de las necesidades de movilidad de los habitantes de Punta Arenas. Por eso, le realizamos varios ajustes al proyecto inicial de electromovilidad para la ciudad, haciendo más eficiente el uso de los recursos, lo que permitirá aumentar la cantidad de buses eléctricos comprometidos”, afirmó el biministro Louis de Grange.

Y agregó que “además de esta incorporación, se podrán mejorar los trazados de los servicios y también la cobertura. Agradecemos el compromiso del Gobierno Regional y de todos los actores involucrados en este trabajo por elevar el estándar del transporte público”.

Extensión de convenio

Las modificaciones al proyecto también incluyen un aumento en la vigencia del convenio con el GORE, pasando de 36 a 120 meses, con el objetivo de robustecer la continuidad y el financiamiento de la iniciativa.

Por su parte el gobernador regional de la Magallanes y de la Antártica Chilena Jorge Flies, valoró el avance del proyecto, ya que tiene relación con una importante necesidad de la comunidad de Punta Arenas.

“Estamos hablando también de la construcción de la electrolinera para la carga y depósito de estos buses, que van a representar un número mucho mayor de los que tenemos hoy en Punta Arenas. Es un paso más de un trabajo importante que estamos llevando adelante con el ministerio”, señaló Files.

Las mejoras al proyecto de electromovilidad para el transporte público de Punta Arenas consideran 9 servicios para dar cobertura a los sectores sur y norte de la ciudad, los que debieran comenzar sus operaciones a fines de 2028. Actualmente, está a la espera de ser ratificado por el CORE.