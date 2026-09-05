Tres detenidos tras homicidio frustrado contra carabinero en San Joaquín

05 sept. 2026 - 07:47 hrs.

¿Qué pasó?

Tres personas fueron detenidas durante la tarde del viernes tras un procedimiento policial registrado en la comuna de San Joaquín, donde un funcionario de Carabineros hizo uso de su arma de servicio luego de que, según la versión policial, uno de los ocupantes de un vehículo lo apuntara con un arma de fuego y se preparara para dispararle.

El operativo se desarrolló alrededor de las 18:30 horas del viernes, cuando funcionarios de la 42.ª Comisaría realizaban controles en la intersección de avenida Carlos Valdovinos con Las Industrias.

Según los antecedentes policiales, durante el trabajo un sargento advirtió que el copiloto del automóvil portaba un arma de fuego, con la cual lo habría apuntado y se habría preparado para efectuar un disparo. Ante esta situación, el funcionario utilizó su arma de servicio y efectuó inicialmente cinco disparos contra el vehículo.

Luego, de acuerdo con su relato, observó que el copiloto habría entregado el arma a otro ocupante, ubicado en los asientos traseros, situación que motivó otros dos disparos.

Los tres sujetos abandonaron el lugar y posteriormente llegaron hasta el Hospital Barros Luco. Fue en ese recinto asistencial donde personal policial concretó sus detenciones. El funcionario involucrado en el procedimiento habría reconocido a los individuos como quienes se encontraban en el automóvil fiscalizado.

Dos de los tres detenidos presentan impactos balísticos y permanecen internados en el Hospital Barros Luco. Según los antecedentes recabados hasta el momento, ambos se encontrarían fuera de riesgo vital.

Pese a lo señalado por el funcionario respecto de la presencia y utilización del arma durante el procedimiento, esta no fue encontrada durante la revisión del vehículo. Por ello, las diligencias continúan para establecer su ubicación y determinar las circunstancias exactas en que ocurrió el hecho.

Los familiares de los detenidos llegaron hasta el Hospital Barros Luco, donde habrían mantenido una actitud hostil hacia el personal policial. Debido a esta situación, se dispuso el apoyo de equipos especializados para reforzar la seguridad en el recinto asistencial.

Las diligencias continúan para dar con el arma de fuego que, según la versión policial, habría sido utilizada para amenazar al funcionario. Además, se busca establecer si el vehículo de alta gama involucrado en el procedimiento mantiene algún encargo vigente por robo.