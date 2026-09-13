Fiestas Patrias: Los alimentos que no debes darle a tu perro o gato durante el asado

13 sept. 2026 - 18:00 hrs.

¿Qué pasó?

Con la llegada de las Fiestas Patrias, las mascotas también se vuelven protagonistas de las reuniones familiares. Sin embargo, los expertos advierten que varios alimentos típicos de estas celebraciones pueden resultar dañinos para perros y gatos.

El médico veterinario de Fit Formula, Herly Studer, explicó que los animales pueden consumir estos productos por un descuido de sus tutores o porque alguien intenta hacerlos parte del festejo. Por eso, recomienda mantener la comida fuera de su alcance y advertir a niños, familiares y visitas que no deben alimentarlos con preparaciones dieciocheras.

Entre los principales alimentos que deben evitarse están las carnes crudas, debido a que pueden contener bacterias y parásitos; las carnes condimentadas con ajo, pimienta o ají, que pueden provocar irritación intestinal; y los huesos, que incluso podrían generar obstrucciones o perforaciones en el sistema digestivo.

También se recomienda no entregarles embutidos como chorizos o longanizas, debido a su alto contenido de grasa y sal. Las empanadas tampoco son una buena alternativa, ya que la masa puede generar malestar e inflamación intestinal. A esto se suman la cebolla y las pasas, ingredientes que pueden provocar problemas de salud graves en perros y gatos.

El alcohol, en tanto, también está prohibido para las mascotas. Su consumo puede provocar intoxicación, además de problemas como inflamación del hígado y gastritis. “Los seres humanos tienen una flora intestinal más variada y pueden procesar distintos alimentos que para perros y gatos se convierten en difíciles de digerir o son tóxicos”, explicó Studer, quien advirtió que una ingesta accidental podría terminar incluso con una visita a una clínica veterinaria durante las celebraciones.

¿Qué pueden comer las mascotas?

Para evitar que los animales queden fuera del festejo, el especialista propone entregarles snacks especialmente formulados para su organismo. En el caso de los perros, existen alternativas de carne real y deshidratada, como huesitos de cartílago envueltos en pollo, brochetas, salchichas de pato, costillitas de cordero, tiritas de pollo y trutros de pollo.

Para los gatos, en tanto, se pueden elegir preparaciones que combinen pollo con atún y salmón, o pollo con atún y ostión.

“En estas fechas queremos compartir y regalonear con nuestras mascotas, pero debemos hacerlo de manera responsable para que perros y gatos tengan un Dieciocho seguro”, concluyó el veterinario.

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