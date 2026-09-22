Pelea de un influencer contra un robot humanoide de casi dos metros en una jaula de MMA: así fue el combate que se hizo viral

22 sept. 2026 - 15:21 hrs.

Un influencer con más de tres millones de seguidores en Instagram acordó subirse a una jaula de artes marciales mixtas (Mixed Martial Arts, MMA por su sigla en inglés) para enfrentarse a un rival poco convencional: un robot humanoide de casi dos metros de altura, con apariencia inspirada en el T-800 de la saga Terminator. El combate ocurrió el jueves 18 de septiembre de 2026 en un gimnasio de San Francisco, Estados Unidos, y fue promocionado por sus organizadores como Human vs Terminator.

El estadounidense Frankie LaPenna aceptó el reto pese a las advertencias que recibió minutos antes de entrar al recinto. Una persona del entorno le dijo directamente a cámara: "Me da miedo por ti". La frase pareció excesiva al inicio, pero cobró otro sentido cuando el combate empezó a desarrollarse y el humanoide mostró su capacidad para moverse dentro de la jaula.

El video del enfrentamiento, difundido en distintas plataformas, se convirtió en fenómeno viral en cuestión de horas. La combinación de tres elementos -una jaula de MMA, un influencer con audiencia masiva y un robot con estética de película de ciencia ficción- explica en parte por qué la escena escaló tan rápido.

Cómo empezó el combate: golpes conectados y un rival que se desplaza

Las primeras secuencias del combate mostraron a LaPenna en modo ofensivo. El influencer, que suele generar contenido de retos físicos y humor visual, consiguió conectar varios golpes contra el humanoide mientras se movía a su alrededor. La escena inicial daba la impresión de que el humano llevaba ventaja: golpeaba con guantes de MMA reglamentarios contra un cuerpo mecánico que, en apariencia, debía tener menor movilidad.

Esa lectura se cayó rápido. El humanoide empezó a desplazarse dentro de la jaula con una fluidez que sorprendió a los presentes. Ajustaba su postura, giraba sobre su eje y respondía a los ataques con movimientos que las cámaras registraron desde varios ángulos. La escena empezó a parecerse menos a una exhibición y más a una pelea real.

No es un "Terminator": es un T800 chino controlado por humanos

El robot fue presentado en el evento con el nombre comercial Rekbot, atribuido a la empresa Rek Robotics. Pero según reportó el medio especializado Donporque, bajo la carrocería con estética de Terminator hay un modelo real y verificable: el EngineAI T800, un humanoide desarrollado por la compañía china EngineAI. Su ficha técnica pública indica una altura de 1,73 metros, un peso de entre 75 y 85 kilos según la versión, y un par máximo en articulaciones de 450 newton-metro.

Ese último dato explica parte de lo que pasó en la jaula, pero conviene precisarlo: 450 newton-metro es la potencia máxima que las articulaciones del robot pueden desarrollar, no la fuerza directa que un golpe suyo entrega al cuerpo de otra persona. Convertir una cifra de catálogo en la fuerza real de un impacto depende de la velocidad del movimiento, la geometría, la masa efectiva y el punto exacto donde se recibe el golpe. La cifra sirve para entender de qué es capaz el hardware, no para pronosticar el daño de una patada específica.

Hay un segundo dato que la mayoría de las coberturas está pasando por alto: el humanoide no operó con inteligencia artificial autónoma durante el combate. Estuvo teleoperado por humanos. Es decir, los movimientos que ejecutó en la jaula fueron decisiones humanas transmitidas al cuerpo del robot, no cálculos autónomos de una máquina que "peleó por su cuenta". El detalle no le quita mérito al espectáculo, pero cambia radicalmente su interpretación: no es "IA venció a humano", es "humano teleoperando un cuerpo mecánico venció a humano en cuerpo biológico".

La patada voladora que terminó el combate

El momento decisivo llegó cuando el humanoide ejecutó una patada voladora. La maniobra, difícil de ejecutar incluso para un peleador humano entrenado, salió con precisión suficiente para conectar contra LaPenna y desplazarlo varios metros. Otra patada, en un momento distinto de la pelea, lo empujó contra el cerramiento de la jaula.

Después del impacto principal, el estadounidense cayó sobre la lona visiblemente afectado. No consiguió volver a ponerse de pie. Las cámaras registraron los segundos posteriores mientras él intentaba reincorporarse sin éxito. En términos de una pelea real, el robot se adjudicó la victoria.

La versión alternativa: qué dijo REK después

La historia, sin embargo, tiene un pliegue que complica el titular fácil. Según reportes posteriores citados por el medio mexicano Canal 44, la propia empresa REK sostuvo con posterioridad que LaPenna terminó imponiéndose al humanoide en el desarrollo completo del combate. Es decir, el video más viralizado —el de la patada y la caída— sería un momento del enfrentamiento, no su resolución final.

La diferencia entre versiones no está aclarada oficialmente y no permite establecer con certeza quién ganó el combate mirando solo lo que circuló en redes. Los organizadores no han publicado la grabación íntegra ni las reglas exactas con las que se disputó el evento. Hasta que esa información se haga pública, la respuesta a la pregunta "¿quién ganó?" tiene dos versiones y ninguna verificable de forma independiente.

Qué muestra el evento sobre los robots humanoides en 2026

Más allá de la puesta en escena, la pelea funcionó como demostración pública del estado del arte de la robótica humanoide comercial. La compañía china EngineAI es una de las varias firmas asiáticas que en los últimos años ha lanzado modelos capaces de caminar, correr, mantener el equilibrio y ejecutar movimientos complejos con hardware que hasta hace poco solo existía en laboratorios de investigación. Sus principales competidores en el rubro son Unitree Robotics, XPeng y Fourier Intelligence, todos con presencia comercial creciente.

Las reacciones en redes oscilaron entre el humor y la inquietud. Comentarios como "los humanos estamos fritos", "esto es aterrador" y "¿de dónde sacó el valor esta persona?" circularon junto a comparaciones con escenas de Black Mirror y con la propia saga Terminator. El fenómeno viral funcionó, en parte, porque la escena reactiva un imaginario cultural muy asentado: el del cuerpo humano midiéndose contra el cuerpo mecánico.

La realidad detrás del espectáculo, sin embargo, es un poco menos apocalíptica. El robot no decidió pelear; alguien le indicó cada movimiento. Y su cuerpo tiene una ficha técnica pública, un precio y un fabricante. Lo que muestra el video, más que "el futuro llegó", es que un humanoide comercial en 2026 ya puede sostener una exhibición física dentro de una jaula de MMA. Es bastante, pero es distinto.