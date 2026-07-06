Hallan seis misteriosas "bolas espaciales" en Australia: ¿Qué son y qué dicen los expertos al respecto?

06 jul. 2026 - 16:05 hrs.

¿Qué pasó?

La Agencia Espacial Australiana investiga el hallazgo de seis misteriosos objetos metálicos encontrados en una playa del norte de Queensland, los que, según las primeras indagaciones, corresponderían a restos de un cohete extranjero que reingresó recientemente a la atmósfera tras permanecer en órbita.

Los objetos fueron encontrados entre el viernes y el domingo por personas que transitaban por la zona de Forrest Beach, al norte de Townsville.

Debido a que inicialmente se sospechó que podían contener sustancias peligrosas, el Departamento de Bomberos de Queensland, la policía y los equipos de emergencia establecieron perímetros de seguridad de 50 metros mientras eran inspeccionados.

¿Qué son esas bolas espaciales?

Según informó The Guardian, especialistas creen que se trata de las llamadas "bolas espaciales", recipientes presurizados de combustible fabricados con aleación de titanio, considerados uno de los tipos de desechos espaciales que con mayor frecuencia sobreviven al reingreso de un cohete y llegan hasta la superficie terrestre.

En un comunicado, la Agencia Espacial Australiana señaló que los objetos "parecen ser recipientes a presión de un vehículo de lanzamiento espacial" y aseguró que "la ubicación y las características de los objetos coinciden con los restos de un cuerpo de cohete extranjero que reingresó recientemente a la atmósfera desde la órbita".

Además, indicó que continúa trabajando con autoridades internacionales para identificar el vehículo de lanzamiento y el país de origen.

Departamento de Bomberos de Queensland

La arqueóloga espacial y experta en basura espacial de la Universidad de Flinders, Alice Gorman, explicó que, de acuerdo con el Tratado del Espacio Ultraterrestre de 1967, la propiedad de estos restos continúa perteneciendo al Estado que realizó el lanzamiento. Por ello, Australia deberá negociar con ese país para determinar si desea recuperar el material.

La especialista añadió que estos recipientes almacenan combustible antes de ser impulsado hacia el motor del cohete y están diseñados para soportar temperaturas extremas, por lo que su supervivencia al reingreso no implica necesariamente que haya ocurrido una falla durante el lanzamiento.

Las autoridades de Queensland concluyeron que los objetos recuperados no representan un peligro inmediato, aunque advirtieron que podrían aparecer más restos en la zona. Por ello, la Agencia Espacial Australiana pidió a la población no tocar, mover ni recoger posibles desechos espaciales y contactar de inmediato a los servicios de emergencia en caso de nuevos hallazgos.

Finalmente, Gorman recordó que solo existe un caso documentado de una persona alcanzada por basura espacial. Se trata de Lottie Williams, quien en 1997 fue golpeada levemente en un hombro por un fragmento de un cohete Delta II mientras caminaba por un parque en Tulsa, Estados Unidos, sin sufrir lesiones.

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