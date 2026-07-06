Latam incorporará 40 aviones nuevos en 2026: Así avanza la renovación de su flota

06 jul. 2026 - 16:13 hrs.

¿Qué pasó?

Latam Airlines continúa avanzando en su plan de crecimiento y modernización de flota. Durante el primer semestre de 2026, la aerolínea chilena incorporó 13 aviones de última generación, entre ellos siete Airbus A320neo, cuatro Airbus A321neo y dos Boeing 787-9 Dreamliner.

Para la segunda mitad del año, la compañía espera sumar 28 aeronaves adicionales, con lo que proyecta cerrar 2026 con 40 aviones nuevos incorporados a su flota.

Con esta expansión, Latam alcanzará un total de 410 aeronaves, consolidándose como una de las flotas comerciales más grandes del mundo.

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El vicepresidente de Flota y Proyectos de la compañía, Sebastián Acuto, aseguró que esta renovación representa "una de las inversiones más importantes que estamos impulsando como grupo", ya que permitirá seguir creciendo de manera más eficiente.

La estrategia de la aerolínea también contempla la incorporación de 130 aviones adicionales hacia 2030. En ese marco, durante 2027 llegará el primer Airbus A321XLR operado por Latam, modelo que ampliará el alcance de las rutas de media distancia sin escalas.

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Además, la empresa proyecta que al término de la década el 50% de su flota estará compuesta por aeronaves de última generación, lo que permitirá reducir entre un 20% y un 25% las emisiones de CO2, reforzando su compromiso con una operación más eficiente y sostenible.