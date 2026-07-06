Testigo acusa que exdiputado UDI pedía "cuota" de sueldo y que ordenó botar celulares al baño cuando allanaron Congreso por Lavín

06 jul. 2026 - 14:23 hrs.

El 6 de mayo de 2026, a las 18:30 horas, en dependencias de la Fiscalía Oriente, Evelyn Andrea Contreras Vergara —durante siete años jefa de gabinete del diputado Juan Manuel Fuenzalida Cobo (UDI)— prestó declaración testimonial ante la fiscal Constanza Encina en el marco de la causa por fraude al fisco que se sigue contra Joaquín Lavín León.

Sin embargo, ese día el Ministerio Público tuvo que abrir una nueva causa penal luego que la testigo detallara un hasta entonces desconocido mecanismo de devolución de dineros de asignaciones parlamentarias, muy parecidos a lo que se investiga respecto a la senadora RN Camila Flores. Es decir, la fiscal Encina abrió la “cuota Fuenzalida”.

En la declaración, a la que accedió Mega Investiga, se reconstruye con extremo detalle el funcionamiento interno de la plataforma Socialtazk, el rol del diputado Joaquín Lavín y de su asesor Arnaldo Domínguez, un esquema paralelo de pagos en efectivo, y cómo el día en que la Fiscalía allanó las oficinas del Congreso por el caso Lavín, Fuenzalida ordenó a todos sus asesores lanzar sus celulares por la taza del baño. Ese día pensaba que iban por él, pero se equivocó.

Cuota en efectivo

Contreras comenzó explicando su relación laboral con el parlamentario: "Trabajé con el Diputado Juan Manuel Fuenzalida Cobo durante siete años como su jefa de gabinete. Empecé el año 2019 y alcancé a terminar su periodo completo en marzo de 2026”.

La declaración incluye un capítulo separado sobre un esquema de pagos que Contreras describe con detalle. "En algún momento el parlamentario me hizo un adicional al sueldo. Era un adicional que debía traspasárselo a él. En ese sentido era muy reservado y sólo me daba instrucciones”, dijo.

Esta declaración fue parte de los argumentos esbozados por la fiscal Constanza Encina para solicitar allanar nuevamente el Congreso hace algunos días, esta vez en busca de pruebas de la “Cuota Fuenzalida”.

Sobre el origen de esos fondos, explicó: "Eso me lo pagaba la cámara, pasó a ser parte de mi sueldo. Eran cerca de 350-400 mil pesos, y luego yo debía girar ese monto en efectivo y se lo pasara personalmente si tenía la oportunidad cuando era semana distrital, y si no, me pedía que fuera al banco y la depositara en una ventanilla en efectivo, a una cuenta suya del Banco Santander. Nunca me pidió una transferencia siempre fue en efectivo”.

Agregó ante Fiscalía que “No recuerdo si ponía mi nombre en la boleta de depósito o si ponía el nombre de él directamente, él me daba la instrucción de lo que debía hacer. Esto debe haber sido aproximadamente 6-7 meses el año 2024, y me parece que se lo pidió también a otras personas de nuestro equipo. La verdad es que todos tenían mucho miedo de hablar este tipo de cosas ya que el diputado siempre nos decía que podía despedirnos por cualquier razón ya que basta la pérdida de confianza, no hay un resguardo laboral y esa es la razón por la cual podían desvincularnos fácilmente”.

En el caso de ella, dijo a la fiscal, “Al menos yo sólo tengo recuerdos de esta situación el año 2024. Tuve que hacer un anexo de contrato para poder hacer la modificación de sueldo, por lo que puedo enviarlo ya que lo tengo aún en mi correo electrónico. Por lo que veo esto inició el año 2023, con el folio 75521, que fue mi modificación al contrato, y luego se volvió a modificar hasta julio de 2024”.

Consultada sobre por qué se detuvo este esquema, respondió: "Porque yo estaba complicada, ya que entendía que esto era algo incorrecto y lo conversé con él y se molestó. Después de eso renunciaron todos ya que la relación estaba muy complicada. Si siguió haciéndolo tiene que haber sido con su secretaria”.

Fue ahí donde hubo otra revelación. “También sé que durante algún tiempo lo hizo con su pareja, a quien también tuvo contratada como trabajadora de la cámara. La tuvo contratada un tiempo como personal de apoyo de la cámara. Cuando le dije que ya no quería seguir haciéndolo tuvo una muy mala reacción, y hasta el día de hoy me genera temor sus posibles represalias de distinta manera. Yo siento que él es capaz de culparme por estas cosas, y sabe muy bien manejar las situaciones y dar vuelta las cosas, por lo que tengo temor de que tome represalias en mi contra”.

Junto con esto, detalló que el excongresista “me ha pedido que dé la cara por él en demasiadas situaciones y esa es la razón por la que ya no quiero seguir con esto y sé que todos los miembros del equipo le tienen mucho miedo. A nosotros nos pagaban el sueldo, e inmediatamente tenía que sacar ese monto de mi sueldo, por lo que debe ser fácil detectar el patrón mes a mes”.

Celulares a la taza del baño

El pasaje final de la declaración es, con diferencia, el más grave de todo el documento y describe una posible obstrucción a la investigación el mismo día del allanamiento al Congreso pero por el caso Lavín, el 29 de octubre de 2024.

“Quiero señalar que el día en que ustedes fueron a allanar el Congreso, me llamó la secretaria del diputado de nombre Ivette casi llorando, y me dijo que estaban ustedes en la oficina del diputado Lavín, que está al lado de la de ella, y que estaban llevándose todo. Me dijo que tenía que resetear de forma urgente mi celular. Yo le dije que no lo iba a hacer, y ella me indicó que era una orden del diputado”.

Junto con esto, dijo que “Finalmente no lo hice, tengo el teléfono para acompañarlo en la investigación, pero sé que ella tomó todos los dispositivos de la oficina mientras estaban registrando la oficina del diputado Lavín y por instrucción del diputado Fuenzalida los tiró a la taza del baño”.

El caso de Socialtazk

Sobre el origen de la plataforma, la testigo fue precisa: "Recuerdo que el año 2022 aproximadamente, el diputado Fuenzalida nos presentó esto como una plataforma para digitalizar supuestamente el trabajo parlamentario en terreno, en donde podríamos mantener información de solicitudes y seguimiento del trabajo territorial. Al menos esa fue la forma en la que el Diputado Fuenzalida nos presentó esta plataforma. En ese momento, nos fijó una meta de registros de contactos de personas en un periodo corto de tiempo, y que consistía en pedirle datos a la gente del distrito su información personal para ir llenando este formulario. Nos presionaba constantemente para que 'nos pusiéramos las pilas llenando esos datos'. En el camino nos fuimos dando cuenta de que era un poco distinto”.

Consultada por la fiscal sobre a qué se refería con "distinto", Contreras respondió que "Nos empezamos a dar cuenta de que la plataforma era una pantalla vacía, no funcionaban los links, los datos se ingresaban y no había un seguimiento real. Supuestamente íbamos a poder ver información de nuestro trabajo, y sin embargo era simplemente una pantalla que estaba conectada con una base de datos en donde simplemente se iban llenando datos. No había gráficos, ni análisis, ni nada. Entonces seguimos ingresando datos, y después de un tiempo dejaron de hacer el 'show' con la plataforma, y simplemente nos pedían enviar un Excel con las bases de datos que consiguiéramos para enviar mensajes masivos de campaña”.

El mecanismo

La testigo detalló el mecanismo de recolección de datos personales impuesto al equipo. “El diputado nos dijo que Socialtazk necesitaba muchos datos, y por lo tanto teníamos que ir a la actividad territorial a conseguirlo. Nos dijo que debíamos enviar las bases de datos a Arnaldo Domínguez y que tenía que comunicarme directamente con él para ir indicándole cuántos registros llevábamos. Como jefa de gabinete debía exigirle a mi equipo la mayor cantidad de datos. Si atendía a una persona, por ejemplo, debíamos conseguir los datos de esa persona y de toda su familia. Lo mismo si íbamos a una organización o club deportivo, nosotros teníamos que conseguir la mayor cantidad de datos que pudiéramos que es lo que yo le pedía al resto del equipo”, sostuvo.

Sobre la capacitación recibida, agregó: "Arnaldo Domínguez nos hizo una capacitación de cómo ingresar los datos, y nos solicitaba metas. Ellos nos creaban un usuario, en donde entrábamos y simplemente era una pantalla en donde debíamos poner el nombre, el Rut, la fecha de nacimiento, domicilio; es decir, nos pedían toda la información de las personas. Nos enseñaba formas de adquirir esa información, y siempre hablaba de su experiencia municipal en donde se recolectaban muchos datos. La aplicación finalmente nunca tuvo uso realmente, y terminamos enviándoles Excel con información. Les mandábamos los datos en el formato que fuera, por WhatsApp, o por mensaje de texto, pero lo importante era hacerle llegar a él los datos. Por otro lado, tenía la presión de mi jefe que estaba pagando por esta plataforma y no me la menor inversión que estábamos haciendo”, dijo.

Financiamiento con "gastos operacionales"

Sobre el financiamiento, indicó que “la plataforma la pagábamos como gastos operacionales, ya que, en ese momento, cerramos nuestra oficina parlamentaria y esa era la herramienta que él decía que la iba a reemplazarla; pero nos convertimos en verdaderos captadores de datos en terreno y a eso nos dedicábamos. Lo que nos decía es que era para tener un orden, pero luego, me di cuenta que estaba construido para enviar mensajes de texto de campaña”.

Contreras relató que el contacto con la empresa Socialtazk fue siempre a través de una sola persona: "Nosotros todo lo de Socialtazk lo veíamos desde el inicio directamente con Arnaldo Domínguez. El 5 de junio del 2024, me escribe Arnaldo y me dice que el diputado Fuenzalida le había pedido enviar unos mensajes de texto y que quería que yo le confirmara que los había recibido correctamente”.

Ante la Fiscalía se exhibió una conversación extraída del celular de Domínguez, en la que un audio enviado a las 11:17 AM es seguido de un intercambio con ella. La imagen exhibida mostraba el mensaje de texto masivo, repetido en distintos horarios, firmado "Cariños, Evelyn Matthei", pidiendo el voto por Cristóbal Julia ("el único que puede derrotar a la izquierda") y por Enrique Silva, candidato a alcalde en Vicuña.

Sobre esa evidencia, Contreras declaró: "Reconozco esa conversación. En ese audio Arnaldo Domínguez me solicita que le avise si me llegaron los mensajes de texto que el diputado Fuenzalida iba a enviar a través de Socialtazk”.

Acto seguido, agregó que “el diputado no me había contado que era una aplicación para enviar mensajes de texto de campaña, ahí entendí la razón por la cual quería mantener esa plataforma, y la razón por la cual nos pedía de forma tan insistente que consiguiéramos bases de datos en todos lados. Incluso, en una oportunidad nos hizo viajar a Santiago a recolectar datos de personas para ingresar a la plataforma Socialtazk. Yo no tenía la cuenta del diputado, sólo tenía un usuario propio, y también cada miembro de nuestro equipo tenía uno. Para saber cuántos registros llevábamos debía ir escribiéndole a Arnaldo Domínguez que es quien mantenía la información. Esto siempre fue financiado solamente por la cámara."

Sobre el desgaste del equipo, agregó: "En junio del año 2024, ya en periodo de campaña, fue tanta la presión que recibió todo el equipo que terminaron todos renunciando. Ese año fue tremendo. En el año 2025 ya no quedaba nadie del equipo inicial y me quedé sola trabajando con él hasta que finalizó su periodo."

El vínculo con el diputado Lavín

Consultada sobre si sabían que Arnaldo Domínguez trabajaba también con el diputado Lavín, Contreras respondió: "Sí. Nosotros sabíamos, porque cuando tuvimos las capacitaciones estaba presente el diputado Lavín y se presentó Arnaldo como el encargado oficial de esta plataforma. Nos creó los usuarios y nos hizo las capacitaciones. Todo esto que menciono fue el año 2022. Durante todo el segundo periodo del diputado Fuenzalida estuvimos trabajando sólo en esta plataforma consiguiendo datos y enviándolos a Arnaldo Domínguez”.

Junto con esto dijo que “ fue el 2024 que me di cuenta el tema de los mensajes de texto, y antes de esto no entendía el sentido que tenía esto. El diputado me repetía constantemente que estaba intentando hacerlo funcionar. En muchas ocasiones le dije que buscáramos otras formas de trabajar que sí funcionaran, y sin embargo, él nunca quiso dejar este servicio. Le mostramos otras plataformas que nos podían servir de mejor manera, sin embargo, ahora entendemos que eso no era lo que él quería. Cuando empezó el periodo de campaña me di cuenta para qué nos estaban haciendo trabajar”.

Sobre el dueño de la empresa, fue categórica: "No. Nunca hablamos con Felipe Vázquez por la plataforma. Siempre nuestro interlocutor fue Arnaldo. Yo no entendía por qué estábamos haciendo esto”.

Ante la Fiscalía se exhibió también un pantallazo de la aplicación Socialtazk, inserto en el asunto "Crear Nuevo Contacto", fechado el 23 de octubre de 2019, que mostraba un panel con mapa de Chile, gráficos circulares y listas de contactos. Contreras lo desconoció de plano: "No nunca vimos esto. Jamás la vimos así con mapas ni nada de eso. Era una pantalla en donde decía ingresar datos de personas. Algo plano que no tenía absolutamente nada. Era un formulario. Esta página no la había visto al menos”.

Sobre la estructura de uso de la plataforma, precisó: "No, no había funciones de nada, sólo teníamos un formulario que se llenaba con los datos. Era una pantalla plana donde había casilleros con un botón de enviar, nada más que eso. Y siempre fue así. No había un calendario no había absolutamente nada."

Y sobre los usuarios habilitados: "Todo nuestro equipo. El periodista, el chofer, la territorial, la secretaria y yo. 5 personas. Cada uno tenía su propio usuario e ingresaba de forma independiente yo perdía el control de la cantidad de gente que había. Yo no tenía el usuario el diputado entonces no podía ver más que ese formulario. La plataforma para nosotros al menos jamás fue esto."

Todo sobre Mega Investiga