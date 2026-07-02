Líderes del Tren de Aragua aterrizan en Chile: ¿Están las cárceles preparadas para recibirlos?
02 jul. 2026 - 21:48 hrs.
Mega Investiga reveló que varios líderes del Tren de Aragua serán extraditados a Chile en las próximas semanas. ¿Está el país preparado para recluirlos? Revisa la investigación.
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