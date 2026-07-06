"Se han metido conmigo y con mi familia": Alcalde de Peñalolén denuncia amenazas de muerte tras borrar rayados de barristas

06 jul. 2026 - 15:26 hrs.

¿Qué pasó?

El alcalde de Peñalolén, Miguel Concha (FA), denunció públicamente haber recibido amenazas de muerte en su contra y la de su familia, luego de que el municipio realizara un operativo de limpieza de rayados vinculados a grupos de barristas en la comuna.

Un operativo que terminó en amenazas

La autoridad comunal explicó que el trabajo formaba parte de un plan de recuperación de espacios públicos, que incluyó el borrado de dos murales: uno en un colegio público y otro en el eje Grecia, una de las principales arterias de la comuna.

Según relató, la reacción no se hizo esperar: "he recibido cobardes amenazas de muerte que se han metido conmigo, con mi familia, que son totalmente inaceptables".

El jefe comunal indicó que la información inicial apunta a que los rayados estaban vinculados a grupos de barristas, quienes habrían sido los responsables de las intimidaciones tras el operativo. Además, contó que ya presentó la denuncia correspondiente y que espera que se abra una investigación a la brevedad.

No es la primera vez que recibe amenazas

El alcalde recordó que esta no es la primera situación de este tipo que enfrenta por acciones vinculadas a la seguridad comunal: "También me amenazaron cuando tiré abajo un canódromo ilegal, también me amenazaron en alguna ocasión cuando desbaratamos una banda narco".

Asimismo, situó su caso dentro de un patrón que afecta a otras autoridades locales, mencionando que algo similar "pasó hace muy poco con el alcalde de San Bernardo, donde efectivamente hizo una limpieza de un recinto público y también recibió cobardes amenazas".

Pese a todo, Concha fue enfático en que no busca instalar una sensación de temor: "no queremos tampoco que se genere una sensación de que el alcalde está amenazado, sino que todo lo contrario, que la ciudadanía entienda que cada uno de nosotros (...) estamos luchando para recuperar nuestros espacios públicos".

El plan de recuperación de espacios públicos continúa

La autoridad detalló que la comuna enfrenta una compleja situación en materia de seguridad, incluyendo narcotráfico y un enfrentamiento a balazos entre bandas ocurrido dos semanas atrás, con personas heridas de gravedad. En ese contexto, señaló que aún no ha sostenido una reunión con el ministro de Seguridad, aunque espera que la cartera visite la comuna próximamente.

El alcalde adelantó, además, que buscan presentar al Gobierno un plan integral para intervenir el eje Grecia, con más áreas verdes, iluminación y presencia municipal, insistiendo en que "vamos a seguir avanzando con nuestro plan de recuperación de espacios públicos y más seguridad para toda la comunidad de Peñalolén".

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