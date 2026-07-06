Terremotos en Venezuela: Números de fallecidos sube a 3.535 y los heridos se mantienen en 16.740

06 jul. 2026 - 15:47 hrs.

¿Qué pasó?

La cifra de personas fallecidas por el doble terremoto que azotó a Venezuela el pasado 24 de junio subió este lunes a 3.535, según un comunicado difundido por el gobierno de ese país.

El balance de decesos informado el domingo era de 3.342 muertos. En cuanto a los heridos, las autoridades señalaron que en el nuevo reporte se mantuvieron en 16.740.

Las autoridades evitan hablar de desaparecidos, pero las Naciones Unidas estiman que el número podría llegar a 50.000, aunque algunas proyecciones apuntan más bien a una cifra cercana a los 10.000.

Entierran cuerpos no identificados

Más de 150 cuerpos sin identificar fueron enterrados el domingo, en una gran hilera de fosas individuales en un cementerio de Venezuela.

La magnitud del desastre ha superado la capacidad de las morgues y de los hospitales. Un depósito improvisado para almacenar los cuerpos fue habilitado en los silos del puerto de La Guaira.

Eli Zavala, residente de dicha localidad, dijo a la agencia de noticias AFP que al día siguiente de los sismos empezaron a hacer las tumbas "para que todas esas personas tuvieran sepulturas dignas".

Los entierros "están numeralizados por parcelas y también por el código" definido para que los cuerpos no identificados sean ubicados por sus familiares. Las autoridades también tomaron fotografías de cada uno de los cadáveres antes de ser sepultados.

Los rectángulos son delimitados con piedras blancas. En cada tumba hay un pequeño ramo de flores al pie de una austera cruz blanca, con una placa que lleva la inscripción "Identificación especial" y la fecha del fallecimiento, 24 de junio de 2026.

Todo sobre Terremoto en Venezuela