Aprueban instalación de cable submarino de Google que unirá Valparaíso con Sídney

22 jun. 2026 - 22:46 hrs.

La última sesión de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero, liderada por el Gobierno Regional de Valparaíso, aprobó la instalación y operación del Sistema de Cables de Fibra Óptica Humboldt de Google, que conectará a Chile con Australia.

Así, la Región de Valparaíso se posiciona como una plataforma digital en Sudamérica y como un punto clave para las telecomunicaciones internacionales, fortaleciendo la conectividad digital, el intercambio de información y las oportunidades de desarrollo tecnológico, científico y económico para el país.

A la espera de los últimos detalles, se estima que el cable debería estar instalado en el último trimestre de este año, para entrar en operación a contar de 2028.

¿En qué consiste el cable de Google?

El Sistema de Cables de Fibra Óptica Humboldt, contempla más de 21 mil kilómetros de infraestructura submarina, conectando a Sudamérica con Asia-Pacífico mediante dos cables submarinos de fibra óptica.

El primero unirá a la comuna de Santo Domingo con Sídney, Australia, mediante una conexión de casi 14.800 kilómetros y 16 pares de fibra óptica.

El segundo conectará a Santo Domingo con Ciudad de Panamá, a través de una ruta submarina de cerca de 6.500 kilómetros, también equipada con 16 pares de fibra.

Esta iniciativa contempla una inversión de 11,5 millones de dólares, con participación del 99% de Google y de un 1% de la Empresa Pública Desarrollo País.

Cabe destacar que ambos cables pasan por un trazado fuera de las Áreas Marinas Protegidas del mar territorial chileno en Juan Fernández y Desventuradas, y también fuera de las Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB) y de los caladeros históricos de la pesca artesanal.

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