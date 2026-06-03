Aporte Familiar Permanente: ¿Cómo consultar si tienes dinero pendiente por cobrar?

03 jun. 2026 - 14:00 hrs.

El Aporte Familiar Permanente (históricamente conocido como "Bono Marzo") es una de las ayudas económicas más importantes que entrega el Estado a las familias de menores ingresos. Para este año, el monto establecido es de $66.834, el cual se asigna por cada carga familiar o por familia, dependiendo del tipo de beneficiario.

Al tratarse de una asignación automática, muchas personas se preguntan cómo saber con certeza si les corresponde este dinero y qué deben hacer si tienen montos pendientes de cobro. A continuación, te explicamos paso a paso el proceso de consulta y los plazos legales para que no pierdas este beneficio.

¿Cómo saber si soy beneficiario o tengo cobros pendientes?

Para revisar tu situación no necesitas postular ni inscribirte en ningún registro externo, ya que el cruce de datos se realiza de forma interna. El único requisito es haber recibido pagos por Subsidio Familiar (SUF), Asignación Familiar o Maternal, o pertenecer a Chile Solidario o al Subsistema de Seguridades y Oportunidades al 31 de diciembre del año anterior.

Para consultar, el proceso es 100% digital, gratuito y solo requiere tu cédula de identidad:

Ingresa al sitio web oficial del beneficio: www.aportefamiliar.cl o al portal de www.chileatiende.cl.

Introduce tu RUT y tu fecha de nacimiento.

El sistema te indicará de inmediato si eres beneficiario, la fecha de emisión de tu pago y la modalidad asignada.

¿Cuál es la forma de pago?

La forma en que recibirás el dinero depende directamente de tu relación previa con el Instituto de Previsión Social (IPS):

Beneficiarios habituales del IPS: Si ya recibes otras ayudas del Estado de manera mensual a través del IPS, el Aporte Familiar se pagará automáticamente bajo la misma vía (depósito o de forma presencial) y en tu fecha habitual.

Depósito automático en CuentaRUT: Si no eres usuario del IPS pero tienes una CuentaRUT de BancoEstado activa, el dinero se transferirá directamente a esa cuenta.

Pago presencial: Si no cuentas con una CuentaRUT vigente o si la tienes bloqueada, el sistema te asignará una fecha y un local de pago presencial (habitualmente en la Caja de Compensación Los Héroes o sucursales de BancoEstado). Debes verificar este recinto en la misma plataforma de consulta.

El plazo de vencimiento

Un aspecto crítico que detalla la plataforma oficial es que el derecho a cobrar este beneficio expira. Quienes reciben el pago de manera presencial tienen un plazo estricto de nueve meses para retirar el dinero, contados desde la fecha en que se emitió el documento de pago.

Por ejemplo, si un pago fue emitido el 16 de febrero, el beneficiario tendrá plazo máximo hasta el 16 de noviembre del mismo año para cobrarlo; de lo contrario, los fondos regresarán a las arcas fiscales.

¿Qué hacer si crees que cumples los requisitos pero no apareces?

Si estás seguro de que tenías tus cargas debidamente acreditadas al cierre del año anterior y aun así no figuras en el sistema, la ley te protege. A partir del 16 de marzo de cada año se habilita una opción de reclamo en la misma página web. Tienes un año completo de plazo para ingresar esta apelación usando tu RUT.

Además, si ingresaste un reclamo anteriormente y este se resolvió a tu favor de manera tardía, el sistema podría haber generado nóminas posteriores. Por esta razón, las autoridades recomiendan consultar el portal con frecuencia. Así podrás verificar si tienes pagos rezagados de periodos previos que aún estén dentro del plazo de nueve meses para ser cobrados.

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