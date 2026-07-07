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Bonos para familias en julio: Revisa los beneficios que se pagan este mes y cómo consultar con tu RUT

Durante julio continúan los pagos de diversos bonos y subsidios destinados a trabajadores, familias y adultos mayores. Entre ellos destacan la Asignación Familiar, la Pensión Garantizada Universal (PGU), el Bono de Protección y el Subsidio Familiar (SUF).

Las personas que ya reciben alguno de estos beneficios no deben realizar una nueva postulación. Para conocer la fecha exacta de pago y la modalidad en que recibirán el depósito, solo deben ingresar su RUT en el portal oficial de ChileAtiende (en este enlace), donde podrán revisar la información actualizada de sus beneficios.

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Asignación Familiar

La Asignación Familiar se paga mensualmente por cada carga familiar acreditada y su monto depende de los ingresos brutos del trabajador. Durante 2026, el beneficio entrega hasta $22.007 por carga para quienes perciben remuneraciones de hasta $631.976.

Pensión Garantizada Universal (PGU)

La Pensión Garantizada Universal (PGU) beneficia a las personas de 65 años o más que cumplen los requisitos establecidos por la ley. El aporte alcanza un monto máximo de $224.004 mensuales y se incorpora al pago de la pensión correspondiente.

Bono de Protección (Bono Dueña de Casa)

El Bono de Protección, también conocido como Bono Dueña de Casa, se entrega automáticamente a las familias que participan en el Subsistema Chile Seguridades y Oportunidades.

Este beneficio no requiere postulación y se paga durante 24 meses consecutivos, con un monto que disminuye gradualmente a lo largo del período.

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Subsidio Familiar (SUF)

El Subsidio Familiar (SUF) está dirigido a personas que pertenecen al 60% más vulnerable del Registro Social de Hogares y que no cuentan con previsión social.

El aporte entrega $20.328 por cada carga familiar, monto que se duplica cuando la carga corresponde a una persona con discapacidad.

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