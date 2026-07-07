Bonos para familias en julio: Revisa los beneficios que se pagan este mes y cómo consultar con tu RUT

07 jul. 2026 - 08:00 hrs.

Durante julio continúan los pagos de diversos bonos y subsidios destinados a trabajadores, familias y adultos mayores. Entre ellos destacan la Asignación Familiar, la Pensión Garantizada Universal (PGU), el Bono de Protección y el Subsidio Familiar (SUF).

Las personas que ya reciben alguno de estos beneficios no deben realizar una nueva postulación. Para conocer la fecha exacta de pago y la modalidad en que recibirán el depósito, solo deben ingresar su RUT en el portal oficial de ChileAtiende (en este enlace), donde podrán revisar la información actualizada de sus beneficios.

Asignación Familiar

La Asignación Familiar se paga mensualmente por cada carga familiar acreditada y su monto depende de los ingresos brutos del trabajador. Durante 2026, el beneficio entrega hasta $22.007 por carga para quienes perciben remuneraciones de hasta $631.976.

Pensión Garantizada Universal (PGU)

La Pensión Garantizada Universal (PGU) beneficia a las personas de 65 años o más que cumplen los requisitos establecidos por la ley. El aporte alcanza un monto máximo de $224.004 mensuales y se incorpora al pago de la pensión correspondiente.

Bono de Protección (Bono Dueña de Casa)

El Bono de Protección, también conocido como Bono Dueña de Casa, se entrega automáticamente a las familias que participan en el Subsistema Chile Seguridades y Oportunidades.

Este beneficio no requiere postulación y se paga durante 24 meses consecutivos, con un monto que disminuye gradualmente a lo largo del período.

El Subsidio Familiar (SUF) está dirigido a personas que pertenecen al 60% más vulnerable del Registro Social de Hogares y que no cuentan con previsión social.

El aporte entrega $20.328 por cada carga familiar, monto que se duplica cuando la carga corresponde a una persona con discapacidad.

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