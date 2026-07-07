"Le tenías ganas": Ballero enfrentó a Kaoto por su interés en Ludmila en "Volverías con tu ex? 2"

07 jul. 2026 - 08:10 hrs.

Los celos de Álvaro Ballero en Volverías con tu ex? 2 no se detuvieron en Luis Mateucci. Después de reprocharle a Ludmila su actitud durante la competencia en la piscina, el exfutbolista también fue a buscar a Kaoto para pedirle explicaciones por algo que había dicho en una actividad anterior.

El problema con Carlos Kaoto, conocido como Águila, comenzó cuando este calificó de guapa a Ludmila Ksenofontova durante una dinámica del reality. Para Ballero, ese comentario no pasó desapercibido y decidió encararlo directamente.

La conversación tomó un giro inesperado cuando Kaoto le comentó a Álvaro que Nicole Moreno era una de sus opciones amorosas dentro del encierro, después de no haber conectado con su exesposa Estefi. "Ahora con la Estefi no quiero nada, mi otra opción es la Luli…", le dijo.

"Le tenías tantas ganas"

Ballero no dejó pasar la oportunidad y de inmediato conectó ese comentario con lo que había ocurrido en la actividad anterior. "Otra opción es Ludmila, si le tenías tantas ganas en el juego de ayer", le lanzó directamente, sin rodeos.

Kaoto intentó bajarle el tono al asunto y restó importancia a lo ocurrido. "Era un h…, ¿quedaste picado?", respondió, tratando de que Álvaro no le diera más vueltas al tema de las que merecía.

Pero Ballero no estaba dispuesto a cerrar la conversación tan rápido. "No, pero en serio, ella está disponible, ella está libre", insistió, en una frase que decía mucho más de lo que aparentaba sobre cómo sigue procesando su relación con Ludmila.

Los celos de Ballero

El intercambio dejó al descubierto una contradicción que no pasó inadvertida. Por un lado, Álvaro reclama y se pone celoso ante cualquier interacción de su ex con otros hombres. Por el otro, insiste en remarcar que ella está libre y disponible, como si quisiera dejar en claro que no tiene derechos sobre ella, aunque sus reacciones digan lo contrario.

Águila aprovechó el momento para ir un poco más allá y le preguntó directamente qué opinaba sobre una posible conexión entre Luis Mateucci y Ludmila Ksenofontova, metiendo el dedo en la llaga con una pregunta que Ballero no podía esquivar fácilmente.

La respuesta de Álvaro fue escueta pero cargada de subtexto. "Me da lo mismo, ella es libre", cerró, en una frase que sonó más a intento de autoconvencimiento que a una postura real.

En Volverías con tu ex? 2, Ballero sigue moviéndose en esa contradicción permanente entre los celos que no puede ocultar y el discurso de que Ludmila ya no le pertenece. Una tensión que, episodio a episodio, sigue siendo una de las más interesantes del reality de Mega.

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