¿Te casas o realizas Acuerdo de Unión Civil? Estos son los días libres pagados que le corresponden al trabajador en Chile

07 jul. 2026 - 13:00 hrs.

Los trabajadores en Chile que contraigan matrimonio o celebren un Acuerdo de Unión Civil (AUC) tienen derecho a un permiso laboral pagado otorgado por su empleador, beneficio establecido en el Código del Trabajo.

Este permiso busca que las personas puedan disponer de tiempo para la celebración de este importante hito personal, sin que ello afecte su remuneración ni sus vacaciones legales.

¿Cuántos días libres corresponden por matrimonio o Acuerdo de Unión Civil?

La legislación establece que el trabajador tiene derecho a cinco días hábiles continuos de permiso con goce de sueldo cuando contrae matrimonio o celebra un Acuerdo de Unión Civil.

El beneficio puede utilizarse a elección del trabajador de las siguientes formas:

El mismo día del matrimonio o del Acuerdo de Unión Civil.

del matrimonio o del Acuerdo de Unión Civil. En los días hábiles inmediatamente anteriores a la celebración.

a la celebración. En los días hábiles inmediatamente posteriores.

Además, estos cinco días son adicionales al período de vacaciones, por lo que no se descuentan del feriado legal.

Requisitos para acceder al permiso

Para hacer uso de este derecho, el trabajador debe:

Informar a su empleador , preferentemente por escrito, con 30 días de anticipación .

, preferentemente por escrito, . Presentar, dentro de los 30 días siguientes a la celebración, el certificado de matrimonio o del Acuerdo de Unión Civil emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación.

La normativa también establece que quienes celebren un Acuerdo de Unión Civil tienen exactamente el mismo derecho al permiso pagado que quienes contraigan matrimonio.

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