Vacaciones progresivas: ¿Cuándo comienzan a sumar días libres los trabajadores?

05 jul. 2026 - 13:00 hrs.

Cada tres nuevos años de trabajo con un mismo empleador, los trabajadores pueden obtener un beneficio llamado "feriado progresivo" o "vacaciones progresivas", que les permite sumar un día extra de vacaciones siempre y cuando cumplan con la condición antes mencionada y con otros requisitos.

Las personas pueden incluso acumular días; es más, según la Dirección del Trabajo, no hay un tope de días que se puedan acumular.

¿Cuándo comienzan a sumar días libres los trabajadores?

Para comenzar a acumular días libres, los trabajadores necesitan tener 10 años trabajados (120 cotizaciones previsionales) para el empleador actual o los anteriores. Esos 10 años pueden acreditarse con cualquier empleador anterior, sumando periodos aunque hayan sido discontinuos.

Una vez cumplida esa base, se suma un día de vacaciones por cada tres nuevos años trabajados para el actual empleador. Por ejemplo, una persona que acumula 13 años de trayectoria laboral —los 10 años base más tres en su empleo actual— obtiene su primer día adicional, alcanzando así 16 días hábiles de vacaciones en total. Si continúa en la misma empresa y llega a los 16 años, sumará un segundo día adicional (17 días hábiles), y así sucesivamente cada nuevo trienio.

No basta con haber cumplido los 10 años con el mismo empleador, sino que también se necesitan tres años nuevos en el empleo.

Si el trabajador cambia de empleador, pierde los días de feriado progresivo acumulados, y el tiempo trabajado solo sirve para completar la base de los 10 años ante el nuevo empleador.

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