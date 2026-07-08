Biobío tendrá una nueva costanera: Así será el megaproyecto de 400 millones de dólares que cruzará el Gran Concepción

08 jul. 2026 - 08:52 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) dio un nuevo paso para concretar una de las mayores obras de infraestructura proyectadas para la región del Biobío, luego de ingresar a evaluación ambiental el proyecto Costanera Ribera Sur.

La iniciativa contempla la construcción de una nueva avenida en San Pedro de la Paz, con una inversión cercana a los 400 millones de dólares, que busca mejorar la conectividad del Gran Concepción y disminuir la congestión vehicular que afecta a miles de conductores cada día.

Así será la nueva Costanera Ribera Sur

Según informó Diario Financiero, el proyecto considera la construcción de una autopista de aproximadamente siete kilómetros que recorrerá la ribera sur del río Biobío, uniendo los puentes Bicentenario e Industrial.

La nueva vía atravesará el sector donde se ubican los puentes Llacolén, Juan Pablo II y los dos puentes ferroviarios, incorporando doble calzada en ambos sentidos, pasos a desnivel, obras de drenaje, defensas fluviales, iluminación, paisajismo, urbanismo y nuevos parques.

El objetivo es ofrecer una ruta alternativa para mejorar la conectividad de San Pedro de la Paz, reducir los tiempos de viaje hacia el Gran Concepción y aliviar la congestión vehicular que afecta diariamente el sector.

Una de las mayores inversiones viales del Biobío

El proyecto contempla una inversión estimada de 398,6 millones de dólares, transformándose en una de las iniciativas de infraestructura vial más importantes impulsadas en el Biobío durante las últimas décadas.

Actualmente, la obra inició su tramitación mediante un Estudio de Impacto Ambiental, debido a que parte de su recorrido se emplaza junto a humedales y áreas protegidas.

De obtener las autorizaciones correspondientes, el proyecto continuará con la obtención de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), además de las licitaciones y expropiaciones necesarias antes del inicio de las obras. Según lo proyectado, la construcción se extendería por cerca de 11 años.

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