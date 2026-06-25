Alcalde Wainraihgt denuncia nulo avance en proyecto Hito Cero: "Se jugó con la ilusión de los puertomontinos"

25 jun. 2026 - 18:42 hrs.

¿Qué pasó?

Una denuncia remece la capital de la región de Los Lagos. El alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt, en compañía del seremi de Obras Públicas, Jairo Quinteros, reveló el nulo avance, la falta de financiamiento y la inexistencia de un diseño para el emblemático proyecto del Hito Cero de la Carretera Austral.

La situación ocurre a pesar de las promesas públicas realizadas por la administración anterior, específicamente por la exministra Jessica López.

Un "show mediático" sin fondos ni diseño

El jefe comunal recordó que en noviembre de 2025 las autoridades del anterior Gobierno arribaron a la ciudad para anunciar con bombos y platillos el término de una consulta ciudadana. En dicho proceso, cerca de 10 mil personas eligieron la propuesta “Kilómetro Cero”, diseñada por los arquitectos puertomontinos Paulina Schaffer, Angello Igor y Nicolás Duarte, la cual se impuso categóricamente con el 70% de los votos.

Sin embargo, la realidad actual dista mucho de lo prometido. Wainraihgt catalogó la gestión previa como una muestra de "indolencia total e inoperancia", y aseguró que no se reservaron fondos para la obra.

¿Qué dijo el alcalde?

“Nos damos cuenta lamentablemente de que no se dejó ningún peso para esta obra del Hito Cero (...). Lo único que se hizo fue un show mediático en el cual vino la ministra, vino la subsecretaria, se gastaron fondos públicos, pasajes, hoteles, pero no se avanzó en nada. Se jugó con la ilusión de los puertomontinos", enfatizó con molestia el alcalde, y agregó que la División de Arquitectura del MOP tampoco avanzó en las especialidades del diseño.

Gestiones para rescatar el proyecto

A pesar del complejo escenario y tras calificar a López como "la peor ministra de Obras Públicas que me tocó conocer", Wainraihgt anunció que ya trabaja para revertir la situación. Junto al gobernador regional, Alejandro Santana, se reunió en Santiago con el actual ministro de la cartera, Martín Arrau, para priorizar la iniciativa.

El objetivo es saldar una deuda histórica y cumplir también con el anhelo del fallecido periodista Claudio Iturra, quien en su momento impulsó con fuerza que Puerto Montt tuviera un hito digno para el inicio de la Carretera Austral.

El complejo panorama financiero

Por su parte, el seremi de Obras Públicas, Jairo Quinteros, ratificó los dichos del alcalde, y confirmó que "no quedaron fondos destinados para ejecutar el diseño y la construcción".

Actualmente, los equipos técnicos de las direcciones de Arquitectura y Vialidad evalúan los antecedentes para armar un nuevo cronograma. No obstante, la autoridad fue realista respecto a los plazos debido al contexto económico actual:

Ajuste presupuestario: El proyecto debe ajustarse a la situación económica del país.

Plazos para este año: Quinteros advirtió que es "muy difícil tener algo construido" este año, aunque trabajan junto al ministro Arrau para entregar certezas y una respuesta formal a la comunidad a la brevedad.

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