Tras fatal encerrona en San Bernardo: Ministro de Justicia se abre a evaluar cambios en Ley de Responsabilidad Penal Adolescente

25 jun. 2026 - 18:11 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministerio de Justicia, Fernando Rabat, confirmó que se encuentra analizando la posibilidad de modificar los tramos de edad contemplados en la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (RPA). El debate se reactivó con fuerza tras la conmoción pública provocada por la muerte de un niño de 12 años tras una encerrona en la comuna de San Bernardo.

Ante este escenario, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó un proyecto de resolución que solicita formalmente al Presidente de la República, José Antonio Kast, estudiar una rebaja en la edad de responsabilidad penal para que esta comience a los 13 años, en lugar de los 14 actuales.

¿Qué dijo el ministro de Justicia?

Durante una visita a Talca, Rabat explicó que la cartera está revisando el tema con cautela. Detalló que actualmente existe una iniciativa en el Senado que busca endurecer las penas para jóvenes que cometen delitos extremadamente graves, la cual espera votación en sala.

En paralelo, afirmó que "puede estudiarse también una modificación a lo que es la edad para considerarse capaz de cometer delitos, es decir, de enfrentar la responsabilidad penal".

"Debe analizarse con la mirada de reinserción"

Sin embargo, el titular de Justicia enfatizó que se trata de "una cuestión seria que debe analizarse también con mirada de reinserción". Por ello, los antecedentes técnicos están bajo evaluación tanto en la Dirección Jurídica como en la División de Reinserción Social del ministerio.

La postura de Rabat se alinea con lo expresado previamente por el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, quien calificó como "indispensable" para el país abrir el debate sobre la legislación penal juvenil ante la crisis de seguridad actual.

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