Ruta Orbital Sur: las tres carreteras que unirá el nuevo proyecto que busca descongestionar el sur de Santiago

23 jun. 2026 - 14:06 hrs.

¿Qué pasó?

Con miras a mejorar la conectividad y descongestionar las rutas de la capital y otras zonas del país, avanza el proyecto Ruta Orbital Sur, una nueva autopista que busca fortalecer la conexión poniente-oriente en el sector sur de la Región Metropolitana.

La iniciativa contempla obras de infraestructura de alto estándar, entre las que destaca un sistema de peaje free flow (cobro electrónico). Este proyecto beneficiará a cerca de medio millón de personas y permitiría reducir los tiempos de viaje en más de 30 minutos.

Cabe aclarar que el sistema Free Flow, o de “Flujo Libre”, realiza el cobro de tarifas a través de pórticos de telepeaje que detectan los dispositivos TAG y las patentes de los vehículos, permitiendo mantener una velocidad constante sin necesidad de detenerse en plazas de peaje.

Ruta Orbital Sur: las tres carreteras que conectará

El proyecto considera la construcción de una autopista urbana de aproximadamente 24 kilómetros que unirá tres importantes vías concesionadas de la capital.

En concreto, la Ruta Orbital Sur conectará:

Ruta 78 (Autopista Santiago–San Antonio) Ruta 5 Sur Ruta 79 (Acceso Sur a Santiago)

Esta nueva conexión permitirá mejorar la movilidad entre el poniente y oriente del Gran Santiago, facilitando los desplazamientos en una de las principales zonas de salida de la capital.

Ruta Orbtal Sur

Trazado y comunas que contempla el proyecto

El trazado de la nueva autopista recorrerá las comunas de Peñaflor, Calera de Tango y San Bernardo, incorporando además mejoras a la vialidad local para reducir la congestión vehicular.

El proyecto incluye enlaces con las rutas principales que atraviesa, además de obras como trincheras, pasos desnivelados, atraviesos y pasarelas, todo con el objetivo de optimizar la circulación y seguridad vial.

Plazos de construcción del proyecto

Según la planificación, el inicio de las obras está previsto para junio de 2028, con un plazo de ejecución de 40 meses.

De cumplirse los plazos establecidos, la Ruta Orbital Sur entraría en funcionamiento hacia fines de 2031.