Blondie busca a su gata "Debbie" y ofrece recompensa: Video muestra momento en que se la llevaron

23 jun. 2026 - 14:36 hrs.

Una escena breve, captada por cámaras de seguridad en una galería de Santiago, terminó convirtiéndose en una búsqueda que hoy moviliza a la discoteque Blondie. Se trata de “Debbie”, la gata comunitaria del recinto, cuya ausencia fue advertida tras más de una década siendo parte del lugar.

El hecho fue difundido por la propia discoteque a través de redes sociales, donde compartieron un video en el que se observa el momento en que la mascota es retirada desde la galería.

La desaparición de Debbie

El caso comenzó la semana pasada, cuando desde Blondie informaron que “Debbie” se había extraviado el viernes 12 de junio. En un inicio, la expectativa era que alguien de la misma galería pudiera tenerla resguardada. Sin embargo, con el paso de los días no hubo novedades sobre su paradero.

“La Debbie es nuestra gatita comunitaria por más de 10 años y estamos muy preocupados”, señalaron desde la discoteque, junto con el anuncio de una recompensa de $1.000.000 para quien entregue información para encontrarla.

El video difundido por Blondie

Este lunes, el recinto publicó un registro audiovisual de poco más de un minuto, captado por cámaras de seguridad, donde se ve a la gata en la galería en la que habitualmente permanece.

En las imágenes aparece una mujer junto a un coche y una joven. Según el registro, la mujer se detiene, toma a la gata y luego se va del lugar en dirección desconocida.

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"Apelamos al buen corazón"

Desde Blondie precisaron que el video corresponde al viernes 12 de junio a las 18:50 horas. En su publicación indicaron: “Tenemos el registro de cámara cuando la Debbie se la llevaron desde nuestra galería”.

A ello añadieron un mensaje dirigido a quien tenga actualmente a la mascota: “Apelamos al buen corazón de quien la tenga en este momento. Quizás te la llevaste porque la viste sola”.

También hicieron un llamado a la difusión del caso: “Por favor te pedimos que la devuelvas y a ustedes, público de Blondie, a difundir el video para que quien tenga a nuestra gatita sepa que la estamos buscando”.

“Debbie”, una gata comunitaria por más de 10 años

La gata fue abandonada en la discoteque Blondie, donde fue acogida por el equipo del recinto. Con el tiempo, se convirtió en una presencia habitual y reconocida por quienes visitan el lugar.

Incluso, tiene una cuenta de Instagram asociada a su vida en Blondie, donde se comparten registros de su día a día en la galería.