Exmodelo dejó la TV y creó una empresa inmobiliaria: Así luce Pilar Jarpa

08 jul. 2026 - 11:21 hrs.

Durante los años 90 y comienzos de la década del 2000, Pilar Jarpa se consolidó como uno de los rostros más reconocidos del modelaje y la televisión chilena.

Su participación en exitosas campañas publicitarias y programas de alto rating la convirtió en una figura habitual de la pantalla, siempre caracterizada por mantener un perfil bajo y alejado de las controversias.

En esa etapa de su carrera integró espacios emblemáticos de la televisión nacional como "Venga Conmigo", de Canal 13, además de "Pase lo que Pase" y "Noche de Juegos", de TVN. Su presencia en estos programas la posicionó como una de las modelos más populares de la época.

Con el paso de los años, Jarpa decidió alejarse del mundo del espectáculo para iniciar un camino completamente distinto.

Hoy, a sus 49 años, está enfocada en el rubro inmobiliario, donde lidera una empresa familiar dedicada al corretaje de propiedades, actividad que se ha convertido en su principal ocupación.

Junto con su trabajo en bienes raíces, también desarrolla asesorías en imagen y moda, ofreciendo servicios tanto a personas como a empresas. De esta manera, ha logrado combinar la experiencia adquirida durante su trayectoria en televisión con su faceta como emprendedora.

Aunque ya no aparece en la pantalla chica, Pilar Jarpa mantiene una constante actividad en redes sociales. En su cuenta de Instagram, donde reúne cerca de 80 mil seguidores, comparte publicaciones relacionadas con el mercado inmobiliario, recomendaciones de imagen y moda, además de promocionar sus asesorías profesionales.

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Así luce Pilar Jarpa

Pilar Jarpa - Instagram

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