EEUU e Irán intercambian nuevos ataques en disputa sobre el estrecho de Ormuz

09 jul. 2026 - 04:00 hrs.

Estados Unidos e Irán intercambiaron ataques el jueves por segundo día consecutivo, en una batalla sobre el tránsito en el estratégico estrecho de Ormuz.

La crucial ruta de tránsito petrolero ha sido un foco de tensión en la guerra de Oriente Medio. Irán insistió en que mantendrá el control del paso por el estrecho, que estaba abierto antes de los ataques israelíes y estadounidenses del 28 de febrero, que desencadenaron el conflicto.

El jefe negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó el jueves que Ormuz solo abrirá bajo "disposiciones iraníes".

Trump declara fin de la tregua

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, declaró el fin de la tregua entre los dos bandos tras el primer intercambio de ataques del miércoles, aunque dejó abierta la posibilidad de sostener nuevas conversaciones.

Según las fuerzas estadounidenses, los últimos bombardeos contra Irán estaban dirigidos a "su capacidad de amenazar la libre navegación en el estrecho de Ormuz", después de los recientes ataques contra buques comerciales en la vía.

Precisaron que alcanzaron unos 90 objetivos militares iraníes, en ataques contra sus sistemas de defensa aérea, depósitos de misiles y drones.

Tres personas fallecidas y decenas de heridos

Los ataques causaron la muerte de tres personas y dejaron varios heridos en las afueras de Ahvaz, en el suroeste de Irán, informó la agencia oficial de noticias iraní IRNA, citando a una fuente oficial.

Por su parte, los Guardianes de la Revolución iraníes aseguraron haber alcanzado el jueves bases estadounidenses en Baréin y Kuwait en respuesta a las acciones de las fuerzas de Washington.

Medios oficiales iraníes reportaron que los bombardeos estadounidenses alcanzaron un puente ferroviario en el noreste del país.

También se escucharon aviones de guerra sobre la isla iraní de Kish, y explosiones sacudieron las ciudades portuarias de Bandar Abás, Konarak y Chabahar, según la agencia noticiosa oficial IRNA.

"Esto es en represalia por el bombardeo de barcos de ayer por parte de Irán. Si vuelve a ocurrir, será mucho peor", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

La noche del miércoles, Trump declaró en el avión presidencial Air Force One que la parte iraní lo llamó "hace poco" porque quería alcanzar un acuerdo.

No dio más detalles de la llamada, pero cuestionó un posible acuerdo al llamar a los iraníes "un poco locos".

Control del estrecho

Los últimos intercambios de fuego se dieron antes del entierro, el jueves, del líder supremo iraní Alí Jamenei, fallecido en los ataques del 28 de febrero.

Desde los bombardeos contra Irán que desataron la guerra, Teherán ha insistido en controlar el estrecho de Ormuz y en cobrar un peaje por el paso, bajo la amenaza de atacar a los barcos que se desvíen de la ruta autorizada.

Sus fuerzas atacaron al menos tres barcos en los últimos días, lo que provocó los bombardeos estadounidenses de martes y miércoles.

El secretario general de la ONU, António Guterres, instó a "tomar medidas inmediatas para desescalar" la situación y reanudar el diálogo.

Irán dijo que su ministro de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, y el primer ministro catarí, Mohamed bin Abdulrahman al Thani, hablaron por teléfono el miércoles y "resaltaron la importancia de usar los medios diplomáticos para resolver los problemas regionales".

Tanto Estados Unidos como Irán aseguraron haber alcanzado decenas de objetivos en sus ataques, que según la television estatal iraní mataron a ocho militares de la república islámica.

Los últimos ataques no causaron bajas o daños significativas en personal o instalaciones estadounidenses, aseguró el miércoles un cargo militar de Estados Unidos.

Marinos varados

Omán, situado al lado opuesto de Irán en el estrecho de Ormuz, condenó los ataques contra Baréin y Kuwait, así como contra barcos, sin llegar a culpar a Irán.

Este país, que medió entre Washington y Teherán, no ha responsabilizado a Irán por los ataques durante la guerra para mantener su neutralidad, que ha sido puesta a prueba en sus conversaciones sobre el control de Ormuz.

Washington exige libre tránsito en el estrecho mientras Irán insiste en cobrar peajes, y niega permiso de pasar por las aguas de Omán.

Los tres barcos recientemente atacados navegaban cerca de la costa de Omán. El tránsito marítimo se había reanudado de manera tentativa tras la firma del procolo de acuerdo de junio entre Washington y Teheránpara poner fin a las hostilidades.

Pero casi 6.000 marinos permanecen varados en la zona, indicó el miércoles el jefe de la Organización Marítima Internacional, el panameño Arsenio Domínguez.

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