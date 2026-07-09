Por hasta 12 horas: Anuncian corte de agua en cinco comunas de Santiago para este jueves
- Por Paula Moreno
¿Qué pasó?
Con motivo de distintos trabajos de mantención en la red, Aguas Andinas informó que este jueves 9 de julio se realizarán cortes programados de agua en cinco comunas de la Región Metropolitana.
De acuerdo a la sanitaria, los trabajos podrían tomar hasta 12 horas debido a la renovación de redes y cambios de válvulas.
Los cortes no contemplan la totalidad de las comunas, ya que se centran en perímetros específicos que fueron dados a conocer por la compañía a través de su sitio web.Ir a la siguiente nota
¿Dónde y a qué hora se cortará el agua?
Ñuñoa
Desde las 15:00 horas de este jueves hasta las 01:00 del día viernes 10 de julio.
La Granja
Desde las 15:30 hasta las 21:30
La Pintana
Desde las 15:00 hasta las 23:00 horas
Puente Alto
Desde las 15:00 hasta las 21:00 horas
Colina (Chicureo)
Desde las 15:00 de hoy jueves hasta las 03:00 del viernes 10 de julio.
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