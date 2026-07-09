Cortes de luz para este jueves 9 de julio: Revisa las ocho comunas de la RM que tendrán interrupciones del servicio

09 jul. 2026 - 00:00 hrs.

¿Qué pasó?

Enel anunció que este jueves 9 de julio realizará nuevos cortes programados de suministro eléctrico en distintos sectores de la Región Metropolitana, debido a trabajos de mantención y mejoras en la red.

Las interrupciones se extenderán por varias horas, dependiendo de cada sector, y afectarán a ocho comunas de la capital.

Enel dispone de un mapa interactivo donde los usuarios pueden revisar las calles y sectores específicos que se verán afectados por las interrupciones programadas. Para consultar si una dirección está incluida, pincha aquí.

¿Qué comunas tendrán cortes de luz este jueves?

De acuerdo con la información entregada por la empresa, los cortes programados afectarán a sectores específicos de las siguientes comunas:

Santiago Centro

Desde las 10:00 hasta las 14:00 horas

Maipú

Desde las 9:30 a las 15:30 horas

La Florida

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas

Macul

Desde las 9:30 hasta las 14:30 horas

Desde las 11:00 hasta las 18:00 horas

Vitacura

Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas

Huechuraba

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas

Desde las 11:00 hasta las 15:00 horas.

Renca

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas

Recoleta

Desde las 10:30 hasta las 16:30

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