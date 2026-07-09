Incautan cargamento de láminas falsificadas del Mundial avaluado en $93 millones

09 jul. 2026 - 02:20 hrs.

¿Qué pasó?

Dos personas fueron detenidas por Carabineros de la 2ª Comisaría de Santiago tras ser sorprendidas transportando cerca de 500 mil láminas y 300 álbumes del Mundial de Fútbol presuntamente falsificados, los que, de acuerdo con los antecedentes policiales, serían comercializados de manera ilegal.

El procedimiento se registró durante la tarde de este jueves, cerca de las 17:30 horas, mientras personal policial realizaba patrullajes preventivos y fiscalizaciones en la comuna.

En ese contexto, los funcionarios detectaron un vehículo BMW X3 de color burdeo que circulaba con la totalidad de sus vidrios polarizados, impidiendo la visibilidad hacia el interior, lo que motivó su control.

El hallazgo del millonario cargamento falsificado

Durante la fiscalización, Carabineros estableció que el conductor no portaba su licencia de conducir ni toda la documentación obligatoria del vehículo. Posteriormente, al revisar el automóvil, los uniformados encontraron un arma de color negro similar a una pistola Glock, la que correspondía a un arma de fantasía y no mantenía nomenclatura.

En el maletero, además, fueron halladas diversas cajas que contenían aproximadamente 500 mil láminas y 300 álbumes del Mundial de Fútbol presuntamente falsificados, junto con distintos elementos destinados a su comercialización.

De acuerdo con la información entregada por Carabineros, el avalúo preliminar del cargamento alcanza los $93 millones, cifra que correspondería al perjuicio económico asociado a la comercialización de estos productos falsificados.

Los detenidos quedaron a disposición de la justicia

El Mayor Gonzalo Vera, de la 2ª Comisaría de Santiago, explicó que "Gracias a los controles preventivos se logró fiscalizar un vehículo que circulaba con sus vidrios completamente polarizados.

Durante el procedimiento se encontró un arma del tipo pistola de fantasía y se incautaron aproximadamente 500 mil láminas y 300 álbumes del Mundial, además de diversos elementos destinados a su comercialización, todos falsificados.

Dos personas fueron detenidas, ambas con antecedentes policiales, siendo puestas a disposición del Ministerio Público, mientras la investigación se mantiene en desarrollo", cerró.

Los detenidos corresponden a dos ciudadanos chilenos con antecedentes penales, quienes no mantenían órdenes de aprehensión vigentes.

Ambos fueron puestos a disposición de los tribunales de justicia, mientras el Ministerio Público continúa con las diligencias para determinar el origen y el destino de las especies incautadas.