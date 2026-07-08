Asesinan a mujer al interior de su casa en Puente Alto: Se investiga posible femicidio

08 jul. 2026 - 20:05 hrs.

¿Qué pasó?

Una mujer de 19 años fue asesinada la tarde de este miércoles al interior de su domicilio en la comuna de Puente Alto, Región Metropolitana. Se investiga un posible femicidio.

Víctima fue encontrada por su tío

Carabineros fue alertado del hecho tras el llamado telefónico de una persona que encontró el cuerpo de una mujer tendido en la vía pública, en la intersección de las calles Camilo Henríquez con Carrenleufu.

Según la denuncia, la víctima mantenía lesiones en distintas partes de su cuerpo atribuibles a la participación de terceras personas. Posteriormente, concurrió personal SAMU, que constató el fallecimiento.

Al entrevistar al tío de la mujer, este señaló que, al llegar al inmueble e ingresar por la puerta principal, que se encontraba abierta, encontró a su sobrina fallecida en el sector del living.

De inmediato, el hombre llevó a la víctima hacia el exterior de la vivienda con la finalidad de solicitar ayuda.

Pareja de la víctima se encuentra prófugo

El Ministerio Público instruyó a la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI) para que se haga cargo de las diligencias del caso.

Preliminarmente, se sabe que la joven vivía con su pareja al interior de ese domicilio, ubicado en Villa La Frontera.

Durante la madrugada, la víctima habría hecho una denuncia a Carabineros en contra de su conviviente por el delito de violencia intrafamiliar. Por ahora, el hombre se encuentra prófugo.