Cancillería confirma que exalcaldesa Karen Rojo será extraditada desde Países Bajos

09 jul. 2026 - 10:41 hrs.

¿Qué pasó?

La exalcaldesa Karen Rojo será extraditada desde Países Bajos, donde está recluida tras ser condenada por los delitos de fraude al fisco y negociación incompatible.

Cancillería confirmó la medida

La información fue confirmada este jueves por Cancillería, que detalló que ya se pusieron en contacto con la Corte de Apelaciones de Antofagasta para monitorear el proceso.

"Cancillería informó a la Corte de Apelaciones de Antofagasta que las autoridades de los Países Bajos pusieron a disposición a la exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo Venegas, para que se inicie su proceso de extradición a Chile", aseguraron a Meganoticias desde Cancillería.

De esta forma, un equipo de Interpol viajaría la próxima semana a Países Bajos para concretar el proceso de extradición hacia Chile.

La investigación y sentencia

El 23 de marzo de 2022, el mismo día en que la Corte Suprema de Chile ratificó y dejó en firme su condena de cárcel efectiva, Karen Rojo se fugó del país abordando un vuelo comercial rumbo a Europa.

Tras permanecer varios meses prófuga, fue detenida en Países Bajos en julio de 2022 debido a una alerta roja internacional de Interpol. Desde entonces, permanece privada de libertad en la cárcel de Utrecht.

¿Qué delitos cometió?

Karen Rojo fue condenada en Chile a una pena de 5 años y 1 día de presidio efectivo, además de una inhabilitación perpetua para ejercer derechos políticos, tras comprobarse su culpabilidad en el marco del denominado "Caso Main".

El delito principal por el que fue sentenciada es:

Fraude al fisco: Se determinó que, durante su gestión como jefa comunal, contrató de forma irregular a una consultora (Main Comunicación) utilizando fondos públicos.

El objetivo real de dicha contratación —que costó cerca de 23 millones de pesos— no era prestar servicios para la comuna, sino realizar una asesoría de posicionamiento político y mejorar su imagen personal de cara a su campaña de reelección.

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