"Me podrían haber entregado muerta a mi hija": El drama de las madres de niños presuntamente drogados en jardín infantil de Tiltil

08 abr. 2026 - 05:00 hrs.

¿Qué pasó?

Una grave denuncia enfrenta un jardín infantil de la comuna de Tiltil, en la Región Metropolitana, luego que se conociera que un grupo de niños fuese drogado al interior del recinto.

Los apoderados dicen que sus hijos, de entre 1 y 5 años, no despertaban de sus siestas. Exámenes médicos revelaron que durante meses los niños habían consumido quetiapina, un fármaco antipsicótico.

El medicamento, que habría sido administrado por las educadoras de párvulos, "se utiliza muy estrictamente en mayores de 12 años, no se utiliza para el insomnio", explica la pediatra Gema Pérez.

"Se utiliza principalmente para patologías psiquiátricas tipo trastorno bipolar o esquizofrenia, para estabilizar el ánimo, disminuir las alucinaciones", agrega.

"Empezó con somnolencia excesiva"

Los hechos tuvieron lugar en el jardín "Cantares de Tiltil" a mediados del año pasado. Estephanie García denuncia que sus dos hijas fueron dopadas allí.

"Empezó a principios de junio, pero nunca nosotros sospechamos que podrían haberla dopado. (Una de ellas) empezó con somnolencia excesiva. Primero eran horas, como 5 ó 6 horas sin despertar. Se dormía el día entero y después no despertaba hasta el otro día", relató a Meganoticias.

Debido a un problema de salud, la menor quedó internada en la Unidad de Tratamiento Intermedio (UTI). "La primera vez que cayó en la UTI, ella no despertó ni en el día ni en la noche. Prácticamente, ella estuvo inconsciente 36 horas", recordó Estephanie.

"Lo raro es que ella estaba bien aquí en la casa, después iba al jardín, pasaban dos días y de nuevo empezaba con los mismos síntomas. Era todo en el jardín, ella estuvo tres meses así", agregó.

La segunda vez que cayó en la UTI a fines de agosto, ocurrió lo mismo: 36 horas inconsciente. "Le empezaron a dar corticoides, como para sacar esa inflamación. Le recetaron un medicamento que también era fuerte", señaló su mamá.

"Me la podrían haber entregado muerta"

Luego que otra apoderada revelara que su hijo había salido con el examen positivo, Estephanie y otras madres del jardín se dieron cuenta de que algo pasaba. "Algo les dieron a los niños. No es normal que ellos duerman así", manifestaron todas en aquella oportunidad.

"Hay niños que han nombrado a una tía diciendo que ella sí pasaba pastillas. Que más de un niño nombre a esa tía, yo encuentro que es como obvio que algo pasó ahí", comentó.

Estephanie asegura que si la menor hubiese permanecido en ese jardín "la habrían seguido dopando y ahora yo podría tener a mi hija en una tumba, me la podrían haber entregado muerta".

"Siempre se nos enfermaban en el jardín"

Otra apoderada del jardín también conversó con Meganoticias. "Mi hijo tuvo síntomas el día 7 de octubre. Me llaman y me dice que él se había quedado dormido, que había tenido un vómito explosivo antes de dormir", relató Valentina Ortega.

"Me dicen que no comió, que no despertaba, y eran ya tipo dos de la tarde. Me lo traje a la casa, yo dije 'quizá, a lo mejor, tiene fiebre, puede ser algún virus", recordó.

La mujer señaló que ese día pasaban las horas y su hijo no respondía. La sospecha comenzó cuando los síntomas eran solo por el día. "Eso era lo extraño, siempre se nos enfermaban en el jardín".

"Iban saliendo con los niños en brazos"

Valentina tenía a sus dos hijos en este jardín. Mientras uno de ellos estaba con licencia, fue a buscar a su otro hijo al recinto, y el panorama que se encontró le hizo empezar a atar cabos.

"Vi que las tías iban saliendo con los niños en brazos. Los niños iban prácticamente solo respirando, no movían sus manitos, nada", comentó, añadiendo que las educadoras de párvulos "iban con cara de espanto".

Ya en la noche, en el grupo de WhatsApp de apoderadas, "empezaron a hablar las mamás de que había niños que estaban hospitalizados, que estaban intoxicados, que no sabían con qué".

Cinco niños el 15 de octubre de 2025 dieron positivo a un fármaco. Ahora, más de cinco meses y medio después, exámenes toxicológicos detectaron presencia de quetiapina en algunos menores.