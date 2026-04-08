"Es falso": Ministro Louis de Grange responde a denuncias por supuesta "baja flota" de buses RED en Santiago

08 abr. 2026 - 16:30 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de Transporte, Louis de Grange, utilizó sus redes sociales este miércoles para responder denuncias que se han registrado esta semana, en las que personas han reclamado una eventual baja flota de buses RED en las calles y largas esperas en ciertos paraderos de Santiago.

A través de registros, los usuarios del transporte público han estado compartiendo imágenes de largas filas en los paraderos y micros que pasan de largo porque van llenas.

Incluso, hay quienes han reclamado que la aplicación que muestra los recorridos estaría sufriendo percances, puesto que indicaría un tiempo de espera distinto al de la realidad.

¿Qué respondió el ministro De Grange?

Ante esta situación, el ministro ocupó su cuenta de "X" para refutar los dichos de quienes planteaban que él había tomado la decisión de disminuir la flota de buses RED en Santiago.

Por medio de una publicación, el secretario de Estado subió un gráfico mostrando la flota operativa de buses circulando por las calles por hora, según datos del Directorio de Transporte Público Metropolitano (DTPM).

"Esta es la flota total de buses circulando en Santiago (RED) durante los últimos 5 lunes (9 de marzo hasta 6 de abril). No ha habido ningún cambio en el plan operacional definido en febrero", destacó De Grange.

Dicho esto, remarcó que "es falso que se hayan reducido buses, frecuencias o recorridos", negando de esta manera las hipótesis planteadas por usuarios de la locomoción pública.

Esta es la flota total de buses circulando en Santiago (RED) durante los últimos 5 lunes (9 de marzo hasta 6 de abril). No ha habido ningún cambio en el plan operacional definido en febrero. Es FALSO que se hayan reducido buses, frecuencias o recorridos (Fuente: DTPM). pic.twitter.com/q7ugRrPNAr — Louis de Grange (@louisdegrange) April 8, 2026

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