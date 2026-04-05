Exministro Muñoz sale al paso de críticas por Ley Uber y desmiente dichos del actual titular de Transportes

05 abr. 2026 - 18:44 hrs.

¿Qué pasó?

Un cruce de declaraciones se instaló en el Ministerio de Transportes luego de que el exministro Juan Carlos Muñoz respondiera públicamente a los cuestionamientos del actual titular de la cartera, Louis de Grange, respecto al reglamento de la denominada Ley Uber y la gestión interna del ministerio.

A través de una carta enviada a La Tercera, el exsecretario de Estado abordó distintos puntos planteados por de Grange en una reciente entrevista, señalando que existen afirmaciones que requieren ser aclaradas.

Uno de los aspectos centrales tiene relación con el funcionamiento de la normativa que regula las aplicaciones de transporte. El actual ministro había señalado que esta incluye restricciones que calificó como innecesarias, mencionando, por ejemplo, limitaciones en la movilidad entre comunas.

¿Qué dijo el exministro de Transportes?

Frente a esto, Muñoz fue enfático en precisar que “no es correcto que los vehículos no puedan moverse entre comunas”, explicando que la regulación busca equiparar condiciones con el sistema de taxis. En ese sentido, agregó que “tal como ocurre con los taxis, que es el sector que se buscaba equiparar, regula la movilidad entre regiones, permitiendo que un conductor lleve a un pasajero fuera de su región, pero no admite que se quede a trabajar en ella”.

Otro de los puntos abordados por de Grange fue la exigencia de antigüedad de los vehículos, señalando que esta sería excesiva y que se buscaría modificar. Sobre este aspecto, Muñoz aclaró que la norma no afecta a quienes ya operan actualmente, indicando que “la exigencia de un año de antigüedad de los vehículos indicada por el ministro no afecta a los que operan actualmente - que pueden alcanzar hasta los 10 años- sino a los que se sumen una vez que la ley entre en régimen”.

La carta también abordó cuestionamientos respecto a la estructura interna del ministerio. De Grange había planteado la existencia de cargos duplicados y una supuesta sobredotación de personal, incluyendo el número de profesionales en el área de comunicaciones.

Ante esto, el exministro desmintió las cifras entregadas y aseguró que “todos presentaron su renuncia con la debida anticipación y hoy están fuera de la institución”, agregando además que “tampoco es correcto afirmar que en el gabinete del ministro había 11 periodistas, sino 6”.

Finalmente, Muñoz cerró su intervención haciendo un llamado a elevar el nivel del debate público, señalando que “más allá de las legítimas diferencias que puedan existir, es crucial informar y discutir con rigor, basado en datos y ciertamente con altura de miras”.

La discusión se da en medio del proceso de implementación del reglamento que regula las plataformas de transporte, una normativa que ha generado distintas posturas tanto en el ámbito político como entre los actores del sector.