Ministro anuncia cambios en el servicio nocturno de Red Movilidad: ¿Cuáles serán las modificaciones?

06 abr. 2026 - 17:10 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, anunció recientemente una serie de ajustes estratégicos para el sistema de buses Red Movilidad en Santiago. La modificación principal consiste en sustituir los buses articulados por máquinas convencionales de doce metros durante toda la jornada nocturna.

Esta decisión responde a una necesidad de optimización financiera, ya que operar un bus articulado cuesta el doble que uno estándar en términos de mantenimiento y repuestos. Para la autoridad, no se justifica el uso de vehículos de gran capacidad para trasladar a un número reducido de pasajeros.

"Para que la gente en su casa lo tenga claro, el principal cambio va a ser el recambio de buses articulados por buses normales. No se necesita tener estos buses para trasladar a cuatro pasajeros, cuando lo podría hacer perfectamente un bus de 12 metros a la mitad del costo", argumentó el Ministro.

El ahorro generado a través de esta medida tiene un impacto social importante, pues de acuerdo con las declaraciones de De Grange, cada recurso economizado en el sistema capitalino puede ser redistribuido hacia el transporte en regiones. El ministro enfatizó que la prioridad es evitar que buses de alto costo circulen casi vacíos por las calles de la capital durante la noche.

Bus oruga o articulado Red Movilidad. ATON

¿Cuáles serán las modificaciones del servicio Red Movilidad?

Son muchas las dudas y críticas que generó el anuncio de esta medida en la población que utiliza el transporte público terrestre en las noches. Muchos asumieron que, entre las modificaciones al servicio de Red Movilidad, se podía ver afectada la frecuencia de buses en diferentes recorridos de la ciudad capital.

En ese sentido, Louis de Grange aclaró que el cambio de buses articulados no afectaría de ninguna manera la frecuencia actual del Transantiago en horario nocturno. Asimismo, destacó que el uso de herramientas digitales y aplicaciones móviles será clave para mejorar la experiencia de viaje de quienes se desplazan de noche.

Según él, gracias a la nula congestión vehicular en la jornada nocturna, la precisión de los datos sobre la llegada de los buses a cada paradero es mucho mayor, por eso, más que la frecuencia constante, el ministro considera que conocer con exactitud los horarios informados permite que las personas planifiquen sus traslados con total seguridad.

De Grange hizo referencia incluso al exministro de Transporte y Telecomunicaciones Juan Carlos Muñoz, diciendo que él reconoce que aplicar el concepto de optimización del sistema, donde se puede incluso usar buses más pequeños que el de doce metros en ciertas zonas, es "tremendamente beneficioso".

Esta decisión se da en el marco de la instrucción dada por el gobierno de José Antonio Kast que busca lograr un ahorro del tres por ciento en cada ministerio. Al respecto, Louis De Grange confesó que "a lo mejor no llegamos a esa meta, sino al 2,8 por ciento, pero la dirección está súper clara. Sin afectar a los usuarios de transporte público, ni en Santiago, ni en regiones".

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