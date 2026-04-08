Kast habla tras recibir a ministra Lincolao en La Moneda: "Lo que hoy vimos es un acto de irracionalidad total"

08 abr. 2026 - 22:55 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast recibió en la noche de este miércoles a la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, quien fue agredida en horas de la tarde en su visita a la Universidad Austral de Chile en Valdivia.

Antes del punto de prensa realizado en La Moneda, el Mandatario había hecho una publicación en "X", en la que condenó el hecho, asegurando que no quedaría impune. Incluso, el Gobierno anunció una querella contra quienes resulten responsables.

Las palabras del Presidente Kast en La Moneda

El jefe de Estado -que estaba acompañado por algunas de sus ministras- señaló que "es un momento duro y triste para nuestra nación. Lo que hoy vimos es un acto de irracionalidad total, lamentablemente, al interior de una universidad, donde debería primar el diálogo, el respeto y la búsqueda de la verdad".

"No corresponde ninguna relativización de los hechos violentos que vimos hoy día. Hay algunas personas que respaldan y dan su solidaridad, pero después les ponen una coma y un pero. Son unos pocos, pero incluso esos pocos, al igual que esos jóvenes que agredieron a Ximena, deberían sentir vergüenza", sostuvo.

El Mandatario continuó con su relato y remarcó que "esto debe marcar un punto de inflexión en nuestra nación. La violencia es inaceptable. Ximena fue invitada a la inauguración del año académico de la Universidad Austral y esto no puede volver a repetirse. Necesitamos la colaboración de todos los chilenos".

El Presidente puntualizó en los presuntos responsables y dijo que "unos jóvenes, que se dicen estudiantes, que dicen que respetan el diálogo, algunos incluso dicen que eran una manifestación. Eso fue un acto de violencia".

"No es solamente una querella"

Kast dejó en claro que la situación no quedará impune y que "no es solo una querella, es la persecución de estas personas, que hoy día, incluso, algunos están borrando lo que escribieron en ese momento".

"Le he pedido a la ministra de Educación que solicite a las autoridades de la universidad que sigan todos los sumarios e investigaciones necesarias para que las personas que atacaron a la ministra no queden impunes", manifestó.

¿Qué dijo la ministra Ximena Lincolao?

La ministra Ximena Lincolao también tuvo unas palabras en el punto de prensa. Agradeció el apoyo transversal que recibió y manifestó que "para mi familia es muy importante saber que hay ese apoyo, porque están preocupados".

Sobre su visita a la UACh, indicó que "yo voy a seguir yendo a las universidades y vamos a seguir conversando con los académicos y estudiantes. Yo creo que esto no nos para, para nada. Yo estoy acá con la dedicación absoluta de hacer el mejor trabajo posible".

Agregó que "lo único que puedo decir es que ese apoyo transversal que hoy he visto, creo que es una gran oportunidad para que tengamos un nuevo comienzo".

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