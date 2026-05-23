Santiago registra su día más frío en 61 años: Estas fueron las temperaturas extremas de este sábado en la capital

23 may. 2026 - 22:18 hrs.

¿Qué pasó?

Este sábado 23 de mayo, la ciudad de Santiago registró su jornada más fría en 61 años, debido a 24 horas que estuvieron marcadas por termómetros que a duras penas alcanzaron a sobrepasar los 7 °C.

El día más frío de Santiago en 61 años

La razón de todo esto es una masa de aire frío proveniente de latitudes más australes, sumado a la humedad marítima que ingresó a la zona central, lo que a su vez intensificó la probabilidad de neblinas.

De acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), en la estación Quinta Normal —que se usa de referencia para el centro de Santiago— se registró una mínima de 3,8° a las 08:44 horas, mientras que la máxima fue de 7,2° a las 16:46 horas.

¿Hasta cuándo durará el frío?

"Estuvimos bajo la presencia de dos configuraciones en superficie y también en altura", explicó la meteoróloga de Megatiempo, Lissette Aguilera.

"En superficie, principalmente, por nubosidad que viene desde la zona costera, que es una nubosidad baja, húmeda también, que nos trajo esta niebla matinal durante la mañana", agregó la profesional.

Estas bajas temperaturas sorprendieron a varios capitalinos, sobre todo al considerar que aún falta cerca de un mes para el inicio del invierno, pero afortunadamente el frío prontamente dará un respiro.

"Esperamos que las temperaturas cambien desde el día lunes, que aumenten entre 21 y 23 grados para el día martes", señaló Aguilera.

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