Ciclista fue atropellada por Biotren en Concepción: Víctima resultó con lesiones de gravedad y conductor fue detenido
- Por Ariel Araya
¿Qué pasó?
Un grave accidente de tránsito se produjo la tarde de este miércoles en la ciudad de Concepción, región de Biobío, luego que una ciclista fuese atropellada por el Biotren. La víctima resultó con lesiones de consideración y el conductor de la máquina fue detenido.
Víctma resultó con lesiones de gravedad
El capitán Sergio Salas Ocampo, de la 1ª Comisaría de Concepción, explicó que, tras ser alertados del hecho, Carabineros concurrió de inmediato al lugar para atender la emergencia.
Personal policial llegó pasadas las 18:00 horas a la intersección de las avenidas Padre Hurtado con San Martín, confirmando la existencia del siniestro vial.Ir a la siguiente nota
"Se verificó que en el lugar, específicamente en el cruce ferroviario que existe, se había producido un accidente entre una ciclista y una máquina del Biotren", señaló el uniformado.
De acuerdo a Radio Bío Bío, la víctima sería una mujer que realizaba servicios de delivery en su bicicleta, y habría sido impactada al cruzar por el paso delimitado que permite acceder a la población Aurora de Chile.
"A raíz de lo anterior, la ciclista resulta con lesiones de carácter grave, una fractura, ante lo cual se procede a la detención del conductor de la máquina", agregó la autoridad.
El capitán destacó que, posteriormente, se dio aviso al Ministerio Público, que instruyó la concurrencia de personal de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT).
Accidente generó suspensión del servicio
"Al momento, el servicio del Biotren se encuentra parcialmente suspendido en dirección a Talcahuano, ante los trabajos que está realizando el equipo especializado de la SIAT", añadió el funcionario.
Por su parte, desde la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE) se indicó que el servicio desde Concepción a Coronel "se encuentra suprimido debido a la reorganización de la operación".
[08 Jul] 🔴 Biotren Informa | Debido al incidente en Cruce San Martin Concepción, que involucra a un peatón, nuestros servicio Concepción - Coronel 19:10 hrs. se encuentra suprimido debido a la reorganización de la operación. Seguiremos informando 🚄— Biotren (@EFE_Biotren) July 8, 2026
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