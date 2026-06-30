"Gracias por cada historia": Conocida hamburguesería chilena anuncia su cierre

30 jun. 2026 - 17:21 hrs.

¿Qué pasó?

Una conocida hamburguesería chilena, ubicada en Concepción, está viviendo sus últimos días de funcionamiento.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, Hungers confirmó que bajará definitivamente sus cortinas durante julio y aprovechó para agradecer a quienes la acompañaron durante su trayectoria.

La marca informó que su último día de atención será el 12 de julio. Junto con comunicar el cierre, aseguró que continuará funcionando con normalidad hasta esa fecha, invitando a sus clientes a visitarlos por última vez.

El mensaje con el que Hungers anunció su despedida

En su publicación, el local expresó: "Este 12 de julio termina una etapa de Hungers", agregando que durante todo este tiempo buscaron construir una marca con identidad propia y transformar cada pedido en una experiencia para sus clientes.

"Gracias a todos los que pidieron Hungers por primera vez. Y a los que después la volvieron costumbre", señaló la marca en su mensaje de despedida. Además, añadió: "Gracias por recomendarnos, por cada historia que compartieron, por cada mensaje".

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La marca explicó que hasta el 12 de julio seguirá atendiendo con el "mismo equipo, la misma cocina y las mismas ganas" de preparar sus hamburguesas, antes de cerrar definitivamente sus operaciones.

Finalmente, Hungers hizo un llamado a quienes aún tenían pendiente visitarlos: "Si hace tiempo vienes diciendo 'después pido', ya sabes cuándo termina ese después. Nos quedan las últimas semanas para despedir esta cocina como corresponde".