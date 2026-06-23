Impulsan campaña que prohíbe alimentar a las palomas en Concepción

23 jun. 2026 - 19:42 hrs.

¿Qué pasó?

En el marco de las actividades por el Mes del Medio Ambiente, la Municipalidad de Concepción puso en marcha un ambicioso plan para enfrentar un problema histórico en el paisaje penquista: la sobrepoblación de palomas.

Bajo el lema “No Alimentar Palomas”, una iniciativa impulsada por la Oficina de Manejo Integrado de Plagas busca concientizar a la ciudadanía sobre los graves impactos sanitarios y ambientales que genera el suministro indiscriminado de comida a estas aves en las plazas y calles de la comuna.

El despliegue municipal no ha sido menor. A través de stands informativos y educativos ubicados en puntos de alta concurrencia como el sector de Tribunales, la Vega Monumental, la Delegación de Barrio Norte, la Plaza de Armas y la Plaza España, funcionarios municipales explican a los transeúntes los riesgos asociados a la proliferación descontrolada de la fauna urbana.

Educación y fiscalización

Desde la casa edilicia fueron enfáticos en señalar el marco legal que respalda este plan de acción: “La campaña busca reducir la población de palomas urbanas mediante educación ciudadana y difusión de la ordenanza municipal 6/2024, que prohíbe alimentarlas en espacios públicos”.

Con esto, se busca que las personas entiendan que el acto cotidiano y aparentemente inofensivo de arrojar migas de pan o granos altera el equilibrio ambiental, atrayendo además a otras plagas como roedores y acelerando el deterioro de monumentos y fachadas debido a la acidez de las fecas.

Según los datos provistos por la administración local, la estrategia de terreno ha comenzado a dar frutos en la opinión pública. Hasta la fecha, más de 300 personas han participado de manera activa en las dinámicas de los stands informativos, logrando que una parte importante de ellas modificara su percepción inicial sobre lo que consideraban una práctica "inofensiva".

En las próximas semanas, la campaña se trasladará a una esfera clave: los Centros de Salud Familiar (Cesfam) y los colegios de la comuna, apuntando a educar desde la infancia.

Debate encendido en el entorno digital

Como era de esperarse, la medida no ha pasado inadvertida y ha provocado una intensa discusión en las plataformas digitales. Las redes sociales de los habitantes de Concepción se han transformado en un foro de debate con posturas encontradas.

Por un lado, un grupo de usuarios ha manifestado su descontento y cuestiona severamente que el municipio destine recursos públicos y humanos en la persecución o concientización sobre las palomas, argumentando que existen prioridades más urgentes en la ciudad.

Por el otro, muchos vecinos respaldan la fiscalización y las sanciones, destacando que la acumulación de fecas y los riesgos de transmisión de enfermedades asociadas a estas aves representan una amenaza real para la salud pública.

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