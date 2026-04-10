Cuentas de la luz subirán en promedio $1.500 en julio: director de Empresas Eléctricas explica el alza

10 abr. 2026 - 12:55 hrs.

El director ejecutivo de Empresas Eléctricas, Juan Meriches, confirmó que las cuentas de la luz subirán a partir del 1 de julio en un rango de entre $1.400 y $1.500 pesos mensuales en promedio, como parte del proceso de pago de la deuda acumulada con las distribuidoras eléctricas durante cinco años de tarifas congeladas.

Así lo explicó en el programa Más que Números de Radio Infinita, donde detalló el origen y el alcance del alza que el gobierno de la ministra de Energía, Ximena Rincón, decidió postergar desde abril hasta julio de este año.

Una deuda de casi seis años

El alza no es nueva ni improvisada. Tiene su origen en el congelamiento tarifario que comenzó en 2019 tras el estallido social, se extendió durante la pandemia y continuó durante el gobierno anterior, acumulando cinco años sin ajustes en el componente de distribución de la cuenta eléctrica.

"Se acumuló esta deuda por el congelamiento tarifario durante cinco años", explicó Meriches, aclarando que la cuenta eléctrica tiene tres componentes: generación (75% del total), transmisión (10%) y distribución (15%). Las alzas que los chilenos ya sufrieron en años anteriores correspondieron al componente de generación. Lo que viene ahora es el pago de la deuda pendiente del segmento de distribución.

Según el ejecutivo, la deuda total asciende a 900 millones de dólares y afecta a cerca de 6 millones de clientes, mientras que otros 1,4 millones serían acreedores, es decir, tendrían derecho a una devolución, porque en sus zonas la tarifa nueva resultó ser más baja que la anterior.

¿Por qué se postergó?

Fueron las propias empresas distribuidoras las que solicitaron la postergación. Meriches explicó que en el contexto del alza de los combustibles de las últimas semanas, sumar el cobro de esta deuda habría generado una presión demasiado fuerte sobre los bolsillos de las familias.

"Enviamos una carta a la Superintendencia de Electricidad y Combustible solicitando una postergación de tres meses", reconoció, descartando que detrás de la decisión haya un interés económico de las empresas, pese a que la deuda devenga intereses por ley mientras no se cobra.

Además, señaló que el gobierno está evaluando alternativas para resolver la deuda de forma estructural, como la securitización, un mecanismo financiero que permitiría que el pago se distribuya en plazos mucho más extensos con participación del sector financiero, similar a lo que se hizo con la deuda del segmento de generación.

¿Cuánto subirá la cuenta?

Meriches precisó que el alza de julio se calculará dividiendo la deuda individual de cada cliente en 48 cuotas, según establece la regulación vigente. En promedio, eso se traduce en un incremento de entre $1.400 y $1.500 pesos mensuales, dependiendo del consumo y la zona geográfica del cliente.

El ejecutivo aclaró que cada hogar tiene su propia deuda individual registrada, aunque existe la posibilidad -que analizó el exministro García- de establecer un cargo único promedio para todos los usuarios.

La advertencia para el invierno

Más allá del alza, Meriches reconoció que el sistema de distribución eléctrica enfrenta un desafío estructural de cara al otoño e invierno: una infraestructura con 40 años sin grandes modificaciones y con rezago en inversiones de resiliencia.

"La probabilidad de que ocurran interrupciones de suministro va a existir", admitió, aunque aseguró que la industria está mejor preparada que en agosto de 2024, cuando un evento climático dejó a miles de hogares sin luz. Indicó que el año pasado se aumentó en un 25% la inversión en preparación invernal, con más de $28.000 millones de pesos destinados a cuadrillas, atención a electrodependientes e infraestructura.

Sobre una eventual reforma al marco regulatorio del sector, Meriches coincidió con el diagnóstico de la ministra Rincón: la regulación vigente fue diseñada hace cuatro décadas y no contempla estándares modernos de resiliencia ni inversión de largo plazo. Sin embargo, sostuvo que una reforma no necesariamente implicaría alzas adicionales significativas, dado que la distribución representa solo el 15% de la cuenta total.