¿Cuándo bajaría la bencina? Esta es la proyección según el ministerio de Hacienda

09 abr. 2026 - 18:37 hrs.

¿Qué pasó?

El mercado de los combustibles en Chile comienza a visualizar una luz de esperanza tras un prolongado periodo de incrementos. Según las últimas estimaciones de autoridades de Gobierno y analistas, se proyecta que el precio de las bencinas podría registrar un descenso significativo en los próximos meses.

Esta posibilidad, sin embargo, se encuentra estrictamente supeditada a que se mantengan las actuales condiciones de estabilidad en el precio internacional del petróleo y el valor del tipo de cambio.

Desde el Ministerio de Hacienda han seguido de cerca la evolución de los mercados internacionales, especialmente tras el anuncio de una tregua diplomática de dos semanas entre Estados Unidos e Irán.

Este hecho generó un alivio inmediato en las cotizaciones globales, provocando que el barril de Brent experimentara una caída superior al diez por ciento, situándose cerca de los $ 94,75 dólares, una cifra similar a la registrada por el crudo WTI (un tipo de petróleo de muy alta calidad).

¿Cuándo bajará el precio de la bencina?

El coordinador macroeconómico de la cartera de Hacienda, Alejandro Guin-Po explicó durante un reciente seminario que, si bien existe una tendencia a la baja, el impacto no será inmediato para el bolsillo de los consumidores locales.

Asimismo, el personero aclaró que la fecha de ajuste del 16 de abril ya está definida por las variables previas, por lo que cualquier reducción real se materializaría recién en los primeros días del próximo mes.

Esta visión es compartida por el ministro de la cartera, Jorge Quiroz, quien enfatizó en el Congreso que la prioridad es la estabilización permanente de los valores. Según el secretario de Estado, una vez que se logre consolidar esta tendencia a la baja en los mercados externos, el beneficio será transmitido directamente a los usuarios finales a través de los mecanismos de ajuste vigentes.

Análisis de académicos y especialistas

La situación en torno a la variación en el precio del combustible, ha sido analizada por diferentes expertos que coinciden en que la volatilidad sigue siendo un factor de riesgo.

Juan Ortiz, economista sénior del Observatorio del contexto económico (OCEC) de la Universidad Diego Portales, sostiene que si el precio del crudo se mantiene cerca a los US$95 y el dólar no presenta gran variación, es probable que el 7 de mayo haya noticias positivas para el mercado mayorista.

Por su parte, Jorge Hermann, director de Hermann Consultores, advirtió sobre la fragilidad de los acuerdos geopolíticos en Medio Oriente. A su juicio, los conflictos en el Líbano introducen una cuota de incertidumbre que podría afectar la estabilidad del dólar y el petróleo.

Sin embargo, no descarta que la caída en el precio de los combustibles sea de tal magnitud que incluso pueda empujar a la inflación hacia terrenos negativos durante mayo.

Finalmente, Pablo Müller, docente de la Universidad Autónoma, puso el foco en los cambios operativos del MEPCO y expuso que la ampliación del periodo de cálculo —que pasó de dos a cuatro semanas— hace que los ajustes internos sean mucho más graduales.

Lo que implica que, aunque los precios internacionales bajen hoy de forma abrupta, el sistema requiere de al menos un mes para procesar y reflejar esos cambios en las estaciones de servicio nacionales.

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