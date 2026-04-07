¿Se viene otro golpe al bolsillo? La proyección que anticipa una nueva fuerte alza en el precio de las bencinas

07 abr. 2026 - 13:35 hrs.

¿Qué pasó?

Un nuevo escenario podría impactar el precio de los combustibles en Chile durante los próximos días, encendiendo las alertas por un posible incremento que se sumaría a las recientes alzas registradas en el país, esto según un artículo publicado el pasado 2 de abril por el departamento de Scotiabank Economics and Financial Research.

Las proyecciones que plantean apuntan a que el ajuste se concretaría a partir del jueves 16 de abril, con una variación que no pasaría desapercibida para los consumidores. En concreto, se estima que las gasolinas podrían subir cerca de $85 por litro, mientras que el diésel lo haría en torno a los $75.

Los factores que explicarían la nueva alza

Este nuevo incremento se explicaría por factores externos que han presionado el mercado energético en los últimos días. Entre ellos, el alto valor del petróleo a nivel internacional, que se ubica en torno a los 110 dólares por barril, y el fortalecimiento del dólar en Chile, cercano a los $925, lo que encarece la importación de combustibles.

El impacto de estas variables se traduce directamente en el costo final para los usuarios, generando preocupación tanto en los hogares como en sectores que dependen del transporte para su funcionamiento diario.

Frente a este escenario, los expertos han planteado distintas alternativas para mitigar el impacto, como eventuales inyecciones de recursos a ENAP, ajustes al impuesto específico o cambios al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco).