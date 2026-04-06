MOP estaría conversando con concesionarias de autopistas para evaluar una rebaja del TAG

06 abr. 2026 - 21:32 hrs.

¿Qué pasó?

En medio de una fuerte alza en el precio de las bencinas, trascendió en los últimos días que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) estaría conversando con concesionarias de autopistas para evaluar una rebaja en el TAG.

Si bien esto aún no ha sido confirmado, preliminarmente, se trataría de algo más bien complejo, considerando que cada concesionaria tiene contratos distintos con exigencias y tarifas pactadas con antelación.

¿Qué dijo un experto?

Ante esto, Juan Pedro Sepúlveda, experto en transportes de la Universidad de Santiago, señaló que "una opción es que el Estado financie una rebaja de las tarifas. La segunda alternativa es que el Estado extienda el plazo de las concesiones".

Sepúlveda comentó que "si es el Estado es el que financia la rebaja el día de hoy, tendría que inyectar dinero a las concesionarias. Eso es justamente lo que el Estado está evitando al día de hoy, teniendo en cuenta los gastos que tiene actualmente y la poca caja".

Meganoticias se contactó con la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública, pero declinó referirse a la conversación que mantiene con el MOP, que, de llegar a buen puerto, sería una ayuda para el bolsillo de miles de familias.

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