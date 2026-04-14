Claudio Orrego por anuncio de viviendas sociales en el sector oriente: "Soy partidario que la ciudad sea cada día más integrada"

14 abr. 2026 - 18:11 hrs.

¿Qué pasó?

En conversación con Radio Infinita, el Gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, se refirió al anuncio del proyecto de construcción de viviendas sociales en comunas del sector oriente de Santiago, dado a conocer este martes por el Ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje.

Orrego partió señalando que es "un partidario de que la ciudad sea cada día más integrada y no tengamos guetos ni horizontales ni verticales de ningún tipo; hay que ver bien el proyecto, no lo conozco, pero todo lo que sea capaz de generar integración social en el territorio, me parece que va en la dirección correcta".

¿Qué dijo el Gobernador de la RM Claudio Orrego?

Ya que el proyecto busca beneficiar sectores de comunas como Lo Barnechea, Las Condes, La Dehesa y La Reina, el Gobernador manifestó que, así como se implementan en otras partes de la capital, también debe hacerse en el barrio alto.

"Así como La Pintana, que también quiere viviendas de valor medio y alto, me parece que es razonable que en las comunas de altos ingresos también tengan vivienda social", señaló.

Cabe mencionar que el ministro Poduje explicó que se trata de un ambicioso proyecto de 400 mil viviendas sociales en cercanías del Parque Arauco en Las Condes y del Colegio Nido de Águilas en Lo Barnechea.

Polémica por ciclovía Nueva Alameda

Por otro lado, Orrego también se encargó de criticar la decisión de detener las obras de construcción de la ciclovía en la Alameda, dando a entender que respeta la resolución, pero no está de acuerdo con ella.

"No me parece que una obra como la ciclovía de la Alameda, que es parte del proyecto Nueva Alameda, termine a la mitad. Si el gobierno no quiere construir más ciclovías, lo lamento, pero lo respeto. Pero dejar una obra votada que tiene compromisos asumidos y proyectos ya en ejecución, me parece que no es una buena manera de hacer ciudad", dijo.

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