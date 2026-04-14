Así son las viviendas que entregó el MINVU en Cerrillos: Proyecto beneficiará a 280 familias

14 abr. 2026 - 16:12 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) anunció la entrega de 280 viviendas del proyecto "Don Orione I y II", que consideró la construcción de edificios de ocho pisos de altura. Los beneficiarios son familias de las comunas de Pedro Aguirre Cerda y Lo Espejo.

La ceremonia de entrega se llevó a cabo en la comuna de Cerrillos y estuvo encabezada por el ministro Iván Poduje, quien afirmó que la entrega de estos departamentos beneficiará a un total de 800 personas aproximadamente.

Dicha cifra está constituida por 140 familias que residen en la comuna de Pedro Aguirre Cerda y otras 140 que tenían domicilio en Lo Espejo. El complejo Orione I y II se encuentra al interior de la Ciudad Parque de Cerrillos y su construcción se inició en 2024.

La entrega de estas viviendas se realizó gracias al Fondo Solidario de Elección de Vivienda (DS49).

Según informaron a través de las redes sociales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, los edificios incluyen cuatro salones de eventos, seis plazas con juegos infantiles, máquinas para hacer ejercicio y áreas verdes. Además de buena conectividad y equipamiento.

Entrega de viviendas proyecto "Don orione I y II"

Así son las viviendas entregadas por el MINVU

El proyecto bautizado como Don Orione I y II contempla la entrega de cinco locales comerciales a la copropiedad para que esta sea quien los administre en beneficio de la comunidad.

La finalidad es que, con el dinero recaudado por concepto de arriendo, se pueda cubrir el pago de mantenimiento de bienes y espacios comunes y, en consecuencia, disminuya el monto del gasto común.

Respecto a las unidades de cada edificio, en promedio tienen una superficie de 58.12 m2. Están divididos en tres tipos de departamento. Por un lado, hay un total de 188 departamentos que cuentan con tres dormitorios, cocina, baño, logia, terraza y living-comedor.

Otras doce unidades poseen dos habitaciones y están contempladas para personas con movilidad reducida. Finalmente, están los departamentos que tienen un dormitorio más otra habitación proyectada.

Proyecto Orione I y II

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