Ministro Poduje anuncia viviendas sociales en sector oriente de Santiago: Estará cerca del Parque Arauco y Colegio Nido de Águilas

14 abr. 2026 - 15:41 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, anunció proyectos de viviendas sociales en el sector oriente de la capital, concretamente en las cercanías del Colegio Nido de Águilas, en Lo Barnechea, y el Parque Arauco, en Las Condes, entre otras comunas.

En entrevista con Radio Universo, el ministro informó que "tenemos un plan muy ambicioso de 400 mil viviendas sociales. Vamos a hacer viviendas en Las Condes, muy cerca del Parque Arauco, en la calle Cerro Colorado".

¿Dónde estarán ubicadas las viviendas sociales del sector oriente?

"Esto está cerca de Américo Vespucio, está muy cerca del Parque Arauco; es un terreno donde había un club de tenis. Se les va a pedir que se vayan porque el terreno es del Serviu y se van a hacer viviendas sociales", añadió Poduje.

Además, anunció que "vamos a hacer también en La Reina, vamos a hacer en La Dehesa, muy cerca del Colegio Nido de Águilas y del Huinganal, y en Peñalolén".

Sobre el proyecto en La Dehesa, dijo que "los terrenos son del Serviu, el Presidente Piñera transfirió desde Bienes Nacionales al Serviu un terreno en La Dehesa que es hermoso, donde vamos a tener ahí 500 familias del Cerro 18 y el movimiento Por la Dignidad".

"Van a ser casas con patio y parrón; va a haber edificios de cuatro y siete pisos. Los de Las Condes van a ser más altos, de 12 o 15 pisos, van a ser con integración social", recalcó.

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