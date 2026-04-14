Ministra Steinert no asistió a comisión para debatir presupuesto de modernización a Carabineros: Situación generó críticas

14 abr. 2026 - 15:12 hrs.

¿Qué pasó?

Una nueva polémica involucra a la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, quien durante la mañana de este martes tenía programada una reunión junto a la comisión de Hacienda del Congreso en la que se iba a discutir el presupuesto para la modernización de Carabineros; sin embargo, la titular del Gobierno no asistió.

Ayer lunes, la ministra justificó que se ausentaría de la cita con parlamentarios del Senado debido a problemas de agenda, por lo que el subsecretario de Seguridad, Andrés Jouannet, iría en representación de la cartera de Estado, pero este tampoco asistió.

La situación generó molestia en senadores de diferentes bancadas, generando críticas incluso de parlamentarios oficialistas como Rodolfo Carter, quien, pese a que no quiso generar polémica con el Gobierno, calificó lo sucedido como "lamentable".

¿Qué dijeron los parlamentarios?

"Yo sé que hay un interés de que un senador que es amigo del Presidente de la República, que es parte de nuestro Gobierno, pelee con el Gobierno y eso, lamento, no va a pasar. Pero evidentemente, lo que ocurre hoy día en la comisión es un tema delicado, tal como lo dijo nuestro presidente Javier Macaya, lamentable porque todos transversalmente en Chile queremos que nuestros Carabineros tengan una buena carrera, que tengamos más Carabineros en la calle y la gente finalmente viva más segura", manifestó el senador Carter.

Otro que también se manifestó por la ausencia de representantes del Ministerio de Seguridad en la comisión fue el diputado de Renovación Nacional, Diego Schalper, señalando que, "obviamente, lo que nos gustaría a nosotros desde el parlamento es que seamos capaces de poner por delante las prioridades de los chilenos y, en ese sentido, yo espero que la ministra dé las razones que ha tenido, y yo me imagino que han sido razones plausibles para tomar esa decisión".

No obstante, Schalper precisó que parlamentarios de izquierda no dejaron entrar al subsecretario Jouannet a la comisión de Seguridad y que algunos "solamente tienen vocación de diálogo cuando les conviene".

¿Dónde estaba la ministra de Seguridad Trinidad Steinert?

Por su parte, la ministra Steinert participó este lunes en una actividad junto a la Policía de Investigaciones (PDI) en la que también estuvo presente el Presidente José Antonio Kast en el Laboratorio de Criminalística de la PDI en Pudahuel.

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